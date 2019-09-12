12.09.2019 18:17

Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali başladı

Başkan Şahin, Gastroantep Festivali'ni biber hasadıyla açtı

GAZİANTEP - Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı'nın işbirliğinde, dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma hedefiyle düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (Gastroantep), ikinci kez "perde" dedi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 60 dönüm alanda yapılan biber hasadı ve kuruluk gezisiyle başlayan festivale, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleriyle şefleri, üniversiteler, gurmeler, gastronomi yazarları, Gaziantepli tarım üreticileri, yerli ve yabancı basın mensuplarıyla Türkiye'nin farklı noktalarındaki Gaziantep mutfağının temsilcileri katıldı. Kurutmalıklarla süslenen tören alanına gelen başkan Şahin'e Nurdağı ilçe halkı, yoğun ilgi gösterdi, başkanla fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Şehir, Gastroantep Festivali'nin etrafında toplandı

Dünya Bankası'nın en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün 116 şehir arasında gastronomi alanında kreatif Şehirler Ağı'nda Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olma niteliğini taşıyan Gaziantep, Güneydoğu'nun ve Mezopotamya'nın Dünya'ya açılan yeni penceresi oldu. Güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzeti tüm Dünya'ya tanıtmak amacıyla eşsiz gastronomisini Dünya'ya tanıtmayı sürdüren şehir, Gastroantep Festivali'nin etrafında toplandı, birlikte hareket etti.

Şahin: Güneş, bu coğrafyada çok daha güzel doğuyor

Biber hasadı öncesi düzenlenen törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nde 40 ülkenin Gaziantep'te buluştuğunu belirterek, "40 ülkenin kalbi, Gaziantep'te atıyor. Gaziantep neresi? Nurdağı neresi? İslahiye neresi? Burası bereketli hilalin tam ortası. Bereketli hilal ne demek? Mezopotamya'nın bereketi demek, Uzakdoğu'dan gelen aromanın bu toprakta olması demek? Alın teri olmazsa olmaz, toprak tevazuyla, cömertliğiyle insanımıza bereket sunuyor. Güneş, bu coğrafyada çok daha güzel doğuyor. Suyumuz, rüzgarımız sert. Biberimiz kendiliğinden bu lezzete bürünmüyor, insanımız mert, tarlamız cömerttir. Bereketli hilalin ortasında tüm Dünya'ya bu tarla kardeşlik sofrası, bu tarla şifa tarlası, bu tarla sevgi ve aşk tarlası diyoruz. UNESCO 116 şehir arasında gastronomi alanında Kreatif Şehirler Ağı'nda Türkiye'yi temsil eden ilk şehiriz, lezzetin başkentiyiz. Dünya'nın önemli merkezleri, tıp dünyası, obeziteyle mücadele etmek için biber yiyeceksin diyor. Biber zayıflatıyor, antioksidan etkisi var. Kanseri önleme etkisi var. Biberimiz, hem lezzet hem şifadır. Hep birlikte bunu Dünya sofrasına koyacağız. Geçen yıl şehrimize gelen Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, bu lezzeti sofralarında kullandılar, şimdi ülkelerine Nurdağı ve İslahiye'nin biberlerini alıyorlar, market zincirlerinde satılmaya başlandı" dedi.

"Global vizyonumuzu gerçekleştireceğiz"

Başkan Şahin, şöyle devam etti:

"Gaziantep, zengin tarihi, doğal ve mimari güzelliklerinin yanı sıra Anadolu'ya özgü misafirperverliğini bir kez daha uluslararası bir platform olarak kurguladığımız bu festivalde gözler önüne serecek. Gaziantep mutfağının UNESCO Kreatif Şehirler Ağı'na dahil olmasının ardından hayata geçirdiğimiz GastroANTEP Festivali'yle şehrin kültürel ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası arenada sergilemeye devam ediyoruz. Gastronomi, turizm sektörüne ivme kazandıran önemli global trendlerden biri durumunda. Dünya çapında değerli kültürel varlıklardan biri olan Gaziantep mutfağı ve gastronomisini Dünya'ya açıyoruz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Gastroantep Festivali'yle global vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda önemli bir adım daha atmaktan mutluluk duyuyoruz."

Gaziantep mutfağının, şehrin 12 bin yıllık tarihinde yer alan medeniyetlerin yaşamlarından süzülüp gelen zengin kültürel mirasın olduğunu vurgulayan Fatma Şahin, "500'e yakın yemek bulunan Gaziantep mutfağındaki çeşitlilikte, ilimizin sahip olduğu tarımsal üretimin önemli rolü var. Elverişli coğraBaşkan Şahin, Gastroantep Festivali'ni biber hasadıyla açtı fi ve iklim şartları sayesinde bereketli Gaziantep topraklarında yetişen, sebzeler, tahıllar, baklagiller, meyveler, Antep fıstığı, yöremize özgü endemik bitkiler ve baharatlar, zengin mutfağımızın ve özgün yemeklerimizin temel malzemelerini oluşturuyor. İlimizdeki binlerce çiftçi ailenin geçimini sürdürdüğü, yemeklerimize benzersiz lezzet kazandıran ünlü Gaziantep biberi de bu ürünlerimizden sadece birisi. Festivalimizin açılışını biber hasadıyla yapmayı çok anlamlı ve önemli buluyorum. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali, kentimize ve ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

"Yemeğin lezzeti ve bereketi kırmızı biberdir"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise, "Şehirler vardır, dünü bugüne bağlar, şehirler vardır milli mücadelede destan yazar, şehirler vardır doğa güzellikleri vardır, kültürel değerleri vardır. Tüm bu güzelliklerin tamamını bünyesinde taşıyan şehirdir Gaziantep. Yemeğin tadı, lezzeti ve bereketi kırmızı biberdir. Kırmızı altın hasadında bir aradayız. Festivalin ilk meşalesini Nurdağı'ndan yakıyoruz. Yaptığımız yemeklerin içerisinde koyduğumuz kuru biber ve salça burada yetişen biberlerden üretiliyor. Türkiye'de 227 bin ton üretilen Kırmızıbiberin 59 bin tonu Nurdağı ve İslahiye bölgesinden yetişiyor" dedi.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak da başkan Fatma Şahin'in kentin gastronomisini markalaştırmaya yönelik çalışmalarını gıptayla baktıklarını söyleyerek, gastronomi festivaliyle Antep mutfağının tanıtılmasını çok önemsediğini bildirdi.

Türkiye'de ilk defa Nurdağı ilçesinde yetiştiriciliğine başlanan moringa bitkisinin yararlarından söz eden başkan Kavak, kadın girişimcileri kooperatifi çatısı altında kadınların moringa bitkisini yetiştirdiklerini belirtti.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, ilçede ekim alanının artırılmasıyla biber üretimini yükseltmeye çalışacaklarını belirterek, İslahiye biberinin ülke ekonomisindeki gerçek yerini alacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, başkan Şahin ve protokol biber hasadına katıldı.

Kaynak: İHA