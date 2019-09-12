12.09.2019 16:40

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı'nın (GAGEV) işbirliğinde, düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) etkinlikleri kapsamında Zeynep Elbeyli'nin "Doğanın İki Yüzü" adlı sergisi açıldı.

Gaziantep Sanat Merkezi'nde, gastronomi atıklarından oluşturulan çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunan serginin açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başarı hikayesinin tek başına yazılamayacağını belirtti.

Şahin, Gaziantep'in dünyanın lezzet başkenti olduğunu dile getirerek, "Bu hedefimize ulaşabilmek için hızla ilerliyoruz. Hak ettiğimiz Anadolu'nun bu kültürel mirasını, hem koruyarak kullanmamız hem de geleceğe taşımamız gerekiyor. Toprak bize emanet, güneş bize emanet, doğa bize emanet ve çocuklar bize emanet. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek bu coğrafyayı koruyarak kullanacağız. Artık maddelerin sanatla buluşmasıyla ortaya çıkan değerler bugün karşımızda yer alıyor. İlk önce GastroAntep dedik, şimdi ise Gastrosanat diyoruz." diye konuştu.

Atıkları sanatla buluşturan sanatçı Zeynep Elbeyli ise, 5 yıllık çalışmanın ürünü olarak böylesi önemli bir sergiyi açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çalışmalarında doğaya dikkat çekmek istediğini dile getiren Elbeyli, "Hiç değer vermediğimiz çöp dediğimiz, estetik değerlere sahip olan nesneleri gümüşle altınla buluşturmak istedim. Amacım, düşünmek ve sorgulamaktı. Sergide 387 parça var, bunların bazıları parçaları birleştirerek bir tasarım oluşturdular. Benim nihai amacım bu sergiyi başka yerlerde de açmaktır. Bu eserleri satabilirsem gelirini bir sivil toplum kuruluşuna bağışlamayı düşünüyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Şahin ve katılımcılar, sergiyi gezerek Elbeyli'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öte yandan çocuk atölyeleri çalışmalarından oluşturulan Gastrosanat Sergisi ve Hakan Keleş'in Gastro İlistürasyon Sergisi de açıldı.

Kaynak: AA