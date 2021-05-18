Uluslararası gazeteciler, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını değerlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uluslararası gazeteciler, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını değerlendirdi

Uluslararası gazeteciler, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını değerlendirdi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Dünyanın farklı ülkelerinden gazeteciler, İsrail'in Filistin'deki son saldırılarını medya perspektifinden değerlendirmek üzere bir araya geldi.

KUALA Dünyanın farklı ülkelerinden gazeteciler, İsrail'in Filistin'deki son saldırılarını medya perspektifinden değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Malezya-Endonezya Gazeteci Dostlar Birliği (ISMAWI) ve Malezya Basın Enstitüsünün (MPI) organizasyonuyla internet ortamında gerçekleşen ve Türkiye, Malezya, Endonezya, Pakistan, Bosna ve Nijerya'dan gazetecilerin katıldığı 24 Saat Küresel Gazetecilik Forumu'nda, Filistin'de yaşanan insani krizin dünyaya duyurulmasında medyanın rolüne değindi.

ISMAWI Başkanı Malezyalı gazeteci Abdul Raşid Yusuf, İsrail'in Gazze'de 10 Mayıs'tan bu yana sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar karşısında dünyanın sessiz kaldığını belirterek, "Bölgede görev yapan ve gelişmeleri anbean takip eden Anadolu Ajansı (AA) ve Al Jazeera gibi medya kuruluşları, İsrail şiddetinin dünya çapında gündeme gelmesini sağlamıştır." dedi.

İsrail'in Gazze saldırıları sırasında Associated Press ve Al Jazeera ofisinin bulunduğu binayı bombalamasına değinen Abdul Raşid, "Dünyanın neresinde gazetecilere bir saldırı yapılsa herkes kınar. Fakat bu saldırıya karşı ABD ve Avrupa ülkelerinden ciddi bir kınama gelemedi." şeklinde konuştu.

"Uluslararası medya İsrail'in propagandalarından etkileniyor"

Foruma Türkiye adına katılan AA Ortadoğu Editörü Turgut Alp Boyraz ise İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını haberleştirirken yaşadıklarını paylaştı.

Boyraz, İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik şiddetine ülke içinden çok sayıda tepki gösteren olduğunu vurgulayarak, "Dün İsrail Hava Kuvvetlerinden istifa eden eski hava pilot yüzbaşı Yonatan Shapira ile konuştum. Kurtarma timinde pilot olarak çalıştığı yıllarda gördüğü manzaraların ardından İsrail ordusunun bir terör yapılanması olduğunu anladığını bana söyledi." diye konuştu.

İsrail hükümetinin toplumu her geçen gün daha radikalleştirdiğine vurgu yapan Boyraz, "İsrail gizli servisi çalışanları, lise çağındaki öğrencilerle görüşüp istihbaratta çalışmak isteyip istemediklerini soruyor. İsrail ordusu 18 yaşını doldurmuş vatandaşlarını 2 buçuk yıllığına askere alıp hizmet ettiriyor. Son yıllarda İsrail'de aşırı fikirlerin artışını görmek şaşırtıcı değildir." ifadesini kullandı.

"Oturduğum mahallede Filistinlilerin evleri tek tek gasbediliyor"

Boyraz, AA'nın şimdiye kadar bölgede yaptığı haberlerle İsrail'in gerçekleri çarpıtan propagandalarını bozduğunu belirterek, "İsrail, Hamas'ın kendilerine roket attığı andan başlayarak ayrı bir hikaye yazmak istiyor. Uluslararası ana akım medya da İsrail'in propagandalarından etkileniyor. Biz ise Hamas'ı İsrail'e roket atacak noktaya getiren olayları ve gelişmeleri dünyaya anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kudüs'te uzun yıllardır gazetecilik yaptığını ifade eden Boyraz, "Oturduğum mahallede bile Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilerin evini tek tek gasbettiğini ettiğini görüyorum. Bu yerleşimcilerden biraz ılımlı olanlarla konuştum. Tanrının bu toprakları kendilerine vadettiğini ve Arapların gidecek birçok ülkesi olduğunu söylediler bana. Medya olarak bu tür meseleleri anlatmamız, duyurmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Son dakika... İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti
Son dakika... İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti
BM Güvenlik Konseyi İsrail-Filistin krizi için yarın 4. kez toplanacak
BM Güvenlik Konseyi İsrail-Filistin krizi için yarın 4. kez toplanacak
Türkiye, İsrail'in saldırıları karşısında BMGK'nin sessiz kalmasının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti
Türkiye, İsrail'in saldırıları karşısında BMGK'nin sessiz kalmasının "kabul edilemez" olduğunu belirtti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Kenan Doğulu Demet Akalın Tuba Büyüküstün
Spor Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uluslararası gazeteciler, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını değerlendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 14:59:08. #1.13#

title