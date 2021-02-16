Uluslararası Gazeteciler Federasyonundan "aşılamada gazetecilere öncelik verilmesi" çağrılarına destek

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama kampanyalarında gazetecilerin de öncelikli meslek grupları arasına alınması çağrılarına destek verdi.

IFJ'den yapılan açıklamada, örgütün Brezilya, Peru ve Uruguay'daki gazetecilik kuruluşlarının bu konudaki çağrılarına destek verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, şunları kaydetti:

"Salgının başından beri gazeteciler, vatandaşları Kovid-19 hakkında bilgilendirerek ve dezenformasyona karşı mücadele ederek ne kadar hayati bir rol oynadıklarını kanıtladı. Gazeteciler, zorunlu bir ihtiyaca hizmet veren bir meslek grubudur ve ulusal aşılama kampanyalarında da ona göre bir yerleri olmalıdır."

"Risk altındaki meslek grupları" arasına alınması çağrısı

Brezilya Ulusal Gazeteciler Federasyonu (FENAJ), Peru Ulusal Gazeteciler Birliği (ANP) ve Uruguay Basın Birliği (APU) yaptıkları açıklamalarda, hükümetlere "gazetecileri Kovid-19'a karşı ön safta mücadele eden, risk altındaki meslek grupları arasına alma" çağrısı yapmıştı.

FENAJ'dan yayımlanan açıklamada, "Sağlık çalışanları, öğretmenler, polis ve itfaiyeciler gibi medya çalışanları da her vatandaşın kamuyu ilgilendiren konularda güvenilir bilgiye ulaşabilmesini güvenceye almak adına kendi hayatlarını riske sokmak zorundadır. Bu yüzden diğer meslek grupları gibi öncelikli sayılmalıdır." ifadelerine yer verilmişti.

Peru'da bugüne kadar 108 gazetecinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çeken ANP'den yapılan açıklamada, medya çalışanlarının aşı için öncelikli gruplar arasında yer almamasına ilişkin kaygılı olunduğu belirtilerek, "Enfeksiyonların yoğunlaştığı bölgelerde habercilik yapan meslektaşlarımızın maruz kaldığı kırılganlığın hesaba katılmaması anlaşılır değildir." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Uruguaylı kuruluş APU'dan yapılan açıklamada da gazetecilerin aşılama kampanyasında öncelik verilecek gruplar arasına alınması gerektiğini vurgulanarak, "Topluma nitelikli bilgi sağlamak zorunlu bir hizmeti yerine getirmektir. Gazeteciler, gün be gün hastalığa maruz kalma tehdidi altında çalışmaktadır." ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin