Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'ndan Mısır'a AA çalışanlarının serbest bırakılması çağrısı...

16.01.2020 19:48 | Son Güncelleme: 16.01.2020 19:48

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Mısır hükümetinden gözaltındaki Anadolu Ajansı (AA) çalışanlarının serbest bırakılmasını talep etti.

IFJ, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın yaparak, 4 çalışanı gözaltına almasına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Mısır'ın uzun zamandan beri gazetecilere yönelik baskı uyguladığı ve medyayı susturduğu belirtildi.

Mısır hükümetinden gözaltındaki AA çalışanlarının serbest bırakılmasını talep eden IFJ, ülkedeki diğer medya mensupları üzerindeki baskının da kaldırılması çağrısında bulundu.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Gazeteciler ülkeler arasındaki siyasi çekişmelerden dolayı zarar görmemelidir. Medya mensuplarının 'yalan haber' yaydıkları iddiasıyla hapsedilmesi, eleştirel seslerin susturulmasının kolay bir yoludur. Mısır hükümetine tutuklu tüm basın mensuplarını serbest bırakmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısır polisi, 14 Ocak Salı günü Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almış ve bilinmeyen bir yere götürmüştü.

Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti.

AA'nın 4 çalışanının gözaltına alınması, başta ABD Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler olmak üzere, Gazetecileri Koruma Komitesi ve Uluslararası Gazetecilik Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşlar tarafından kınanmıştı.

Kaynak: AA