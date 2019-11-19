Uluslararası gazeteci derneklerinden Türkiye'ye çağrı: Terörle mücadele kanunları gözden geçirilsin

19.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 19.11.2019 14:04

Uluslararası basın özgürlüğü dernekleri Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin bir rapor yayımladı. Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği proje çerçevesinde çıkan rapor "Türkiye'nin Gazetecileri Sanık Kürsüsünde: Dördüncü Kuvvetin Yargıyla Susturulması" başlığını taşıyor.



Rapor, Türkiye'de olağanüstü hal kaldırıldıktan sonra basın özgürlüğü konusunda bir ilerleme sağlanamadığını belirtiyor. Sekiz uluslararası basın derneğinin ortaklaşa hazırladığı rapor Türkiye'de gazetecilerin keyfi yargı uygulamaları yoluyla susturulmaya çalışıldığını savunuyor. Sekiz derneğin 11-13 Eylül 2019 tarihlerindeki Türkiye ziyaretinin ardından hazırlanan rapor medyaya baskının siyasi motivasyonla yapıldığını yazıyor. Euronews.com'da Görüntüle