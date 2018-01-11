Uluslararası Gayrimenkul Fuarı Mıpım 2018'e Doğru

Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM 2018, 13-16 Mart'ta Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenecek.

Türkiye temsilciliği Alkaş tarafından yapılan MIPIM'e ilişkin basın toplantısında konuşan Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, Türkiye'nin bu yıl MIPIM 2018'de çok daha etkili bir şekilde temsil edileceğini söyledi.

Alkaş, dünya şehirlerinin uluslararası yatırımları çekmek için birbirleriyle yarıştıkları günümüzde geleceğin yeni dünya haritasında Türkiye'nin pek çok şehir ve ilçesiyle yer alacağının somut göstergelerinden biri olarak MIPIM'e ilgi gösterildiğinin altını çizdi.

MIPIM 2018'de 500'e yakın şehir ve ilçenin temsil edileceğini belirten Alkaş, uluslararası bu yarışta temsil edilecek Türk coğrafyaları olan Balıkesir, Gaziantep, Hatay, İstanbul ve Beyoğlu'nun dünya çapındaki projeleriyle ilgi odağı olacağına işaret etti.

Alkaş, birkaç yıl içinde tamamlanacak bu projelere uluslararası yatırımcının ilgisinin, "B2B"lere gösterilen ilgiden de görülebildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu şehirlerde yakın bir gelecekte uluslararası iş ortaklıklarının kurulması sürpriz bir gelişme olmayacaktır. Dünyada artık yeni bir oyun kuruluyor ve bu oyunun yaratacağı yeni düzen, kademeli olarak önce 2030'da, takiben 2050'de net bir şekilde ortaya çıkacak. Türkiye şehirleriyle, gayrimenkul şirketleriyle bu yeni dünya oyununda sadece oyuncu değil, oyun kurucu olarak yer alacaktır. MIPIM de bu iddianın ortaya konulacağı en doğru platformlardan biri."

Firmaların yöneticileri ve çalışanlarının bu fuarları gezmek için bir vesile olarak görmemesi gerektiğini belirten Alkaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oraya gidildiği zaman maksimum yabancı dil konuşan eleman getirilmesi ve önceden temaslar hazırlanarak oradaki takvimlerin ülkemizi, şehrimizi ve işimizi anlatmak için dolu dolu kullanılması gerekiyor. Bu fuarlar çalışmak için, gezmek için değil. Bu fuarlar iş yapmak için... Şirketler bu işlere çok ciddi para harcıyor. Ama bakıyoruz ki herkes arazi. MIPIM'e gezmeye değil, iş yapmaya gidiyoruz."

"B2B' sayısının 4 bine yükseltilmesini hedefliyoruz"

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer de MIPIM 2017'nin son derece verimli bir fuar olarak geride kaldığına dikkati çekerek, bu yıl başarı çizgisinin daha yukarıya taşınacağını ifade etti.

Türkiye'nin MIPIM'de bin 600 metrekarede 250 kuruluş ve 700'e yakın kişiyle temsil edilmesini güçlü bir beklenti olarak dile getiren Aközer, MIPIM 2017'de 3 bin 500 olan "B2B" sayısının 4 bine yükseltilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Aközer, Birleşmiş Milletler'in öngörülerine göre, 2030 yılında ciddi bir artışla mega şehir sayısının 41'e, büyükşehir sayısının 63'e ve orta ölçekli şehir sayısının 558'e ulaşacağını aktararak, şunları söyledi:

"Bir başka deyişle artık şehirler, dünyanın yönetiminde çok daha büyük söz sahibi olacak. İşte böyle bir gelecek haritasında Türkiye olarak bir değil, birçok şehirle yer almalıyız. MIPIM 2018'e hem şehir yöneticilerimizin hem de bu şehirleri yöneticileriyle birlikte ürettikleri projelerle geleceğe taşıyan gayrimenkulcülerimizin ilgisi, bu kararlılığın da somut göstergesi."

Aközer, merhum İbrahim Çağlar'ın önderliğini üstlendiği İstanbul Gayrimenkul Çadırı'nın İstanbul'un uluslararası arenadaki konumunu ve algısını pekiştirdiğini vurgulayarak, Çağlar'ın bu hazinesinin, bu yıl da yine 685 metrekarelik büyüklüğüyle MIPIM'in en gözde alanlarından biri olan Londra ve Paris çadırları arasında yer alarak en iyi şekilde temsil edileceğini söyledi.

"25 proje ve 25 firma ile MIPIM 2018'deyiz"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise 25 proje ve 25 firma ile MIPIM 2018'de yer alacaklarını belirterek, Okmeydanı, Sütlüce-Örnektepe, Taksim 360 Kentsel Yenileme, Piyalepaşa İstanbul, Galataport ve Haliçport projeleriyle esas ilkelerinin Beyoğlu'nu Beyoğlu yapan ruhu yaşatmak, eskiyi koruyarak konfor ve fonksiyonellik eklemek olduğunu kaydetti.

Yurt dışı tanıtımlarına ağırlık verdiklerini dile getiren Demircan, "Bu kapsamda Beyoğlu'nu uluslararası arenada anlatmak adına en doğru adreslerden biri olan MIPIM'e katılmaya karar verdik." dedi.

Demircan, dünyanın şehir haritası değişse de İstanbul'un konumu ve öneminin asla değişmeyeceğini vurgulayarak, "İstanbul'un dünyaya açılan kapısı Beyoğlu da bu listedeki yerini koruyacak. Hatta, cazibesine cazibe katacak. Önümüzdeki üç yılda son 13 yılda Beyoğlu'nda elde ettiğimiz büyümeye denk bir gelişime imza atmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Beyoğlu maketini geçen sene yenilediklerini ve çok ilgi gördüğünü dile getiren Demircan, "Maketimizi bu sene de götüreceğiz. İkili ilişkileri kurmak kolay değil. Harita yani maket olmalı ve onun üzerinden ilişkinin kurulacağı dijital aplikasyon kurmak gerekiyor." yorumunu yaptı.

"Yerel kalkınma yolculuğuna çıktık"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte 505 bin 330 metrekarelik alan dönüştürülerek ofis, turizm ve konut alanlarından oluşan modern bir ticari ve turistik bir merkez oluşturulacağını belirterek, şehir hayatını ve imajını değiştirecek nitelikteki bu projenin geleneksel ve yerel mimariden esintiler taşıyacağını kaydetti.

Gaziantep'in şu anda belki de dünyanın en önemli mülteci kentlerinden birisi olmasına rağmen, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümünün gerçekleştirildiği şehir olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Mümkün olduğunda şehrin rekabet gücünü artıracak büyük yatırımları desteklemeye çalışıyoruz. Gaziantep'in bölgenin ve hatta Türkiye'nin kaderini değiştireceğini düşünüyoruz. Bugün, artık şehirler yarışıyor. Bu yarışta şehirler ekonomileriyle, sanayileriyle, sanat ve kültüre verdikleri önemle ön plana çıkıyorlar. Biz bu yarış için dönüşümü sağlarken önemli bir yerel kalkınma yolculuğuna çıktık."

"İstanbul Çadırı, Paris ve Londra Çadırları arasında yer alacak"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Topçu ise İstanbul'da imparatorların hayalleri gerçekleştirilerek iki dev kıtanın yer üstü ve yeraltından birleştirildiğini belirterek, Kanal İstanbul gibi bir projeyle de geleceğe yön veren büyük bir adım atıldığını kaydetti.

Topçu, İTO'nun 2014 yılında ilk kez katıldığı MIPIM'de, 2016'da 300, 2017'de 685 metrekarelik İstanbul Gayrimenkul Çadırı ile yer aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul Gayrimenkul Tanıtım Çadırı, bir kez daha MIPIM'in en gözde yerlerinden biri olan Paris ve Londra Çadırları arasında 685 metrekarelik büyüklüğüyle yer alacak. İstanbul Gayrimenkul Tanıtım Çadırı profesyonellerin, yatırımcıların üst düzey yönetici ve CEO'ların, gayrimenkul sektörünün lider isimlerinin ve uluslararası basın mensuplarının buluştuğu bir platform olarak networking kokteyllerine, ikili görüşmelere, paneller ve firma proje sunumlarına ev sahipliği edecek"

Türkiye'nin toplam temsil alanı bin 600 metrekare

Verilen bilgiye göre, 20 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuara, 100 ülke ile 25 bini aşkın ziyaretçi katılacak.

MIPIM 2018'de 5 bin yatırımcı, 4 bin 500 geliştirici, 5 bin 400 portföy yönetimi, hizmet sektöründen 3 bin 600 şirket, bin 800 mimarlık şirketi ve 500 yerel yönetim yer alacak.

Türkiye'nin bin 600 metrekarede 250 kuruluş ve 700'e yakın kişi ile temsil edilmesi bekleniyor.

İstanbul Gayrimenkul Çadırı ile uluslararası yatırımcıların merkezlerinden biri haline gelmeye hazırlanan İstanbul, bu yıl yine İTO tarafından temsil edilecek.

Geçen yıl olduğu gibi Paris ve Londra çadırları arasında 685 metrekarelik alanda yer alacak olan İstanbul Gayrimenkul Çadırı'nın bir kez daha uluslararası gayrimenkul yatırımcılarından büyük ilgi görmesi bekleniyor.