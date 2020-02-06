Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM, 10-13 Mart'ta düzenlenecek

06.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:42

Dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarlarından MIPIM, 10-13 Mart'ta Fransa'nın Cannes şehrinde 31. kez düzenlenecek.

Alkaş'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Gelecek İnsandır" temasıyla 100 ülkeden 600 şehir ve yerel yönetim ile 6 bin 380 yatırımcıyı buluşturacak fuar, gayrimenkulün tüm alt sektörleriyle birlikte toplam 26 bin 800 üst düzey temsilciye ev sahipliği yapacak.

Dünyanın dört bir yanından gayrimenkul sektöründeki yatırımların paylaşıldığı, günde 1 milyonu aşkın kartvizit alışverişinin yapıldığı fuarda, bu yıl da İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) öncülüğünde İstanbul Çadırı kurulacak. Çadırda Emlak Konut GYO, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İmar İnşaat AŞ ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) katılımıyla yabancı misafirlere Türkiye'deki yatırım potansiyeli ve fırsatları anlatılacak.

Gayrimenkul yatırımcılarının en büyük buluşma noktası sayılan MIPIM'e, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra çok sayıda yabancı bakanlık, İngiltere belediye ve yatırım ajanslarının üst düzey temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

Alanında uzman 480 konuşmacının söz alacağı, sektör temsilcilerinin katılımıyla 130 oturumun gerçekleşeceği ve dünya gayrimenkul sektörünün nabzının tutulacağı fuarın öne çıkan konuşmacılarından biri de Apple Kurucu Ortağı Steve Wozniak olacak.

MIPIM'de, uluslararası belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek Politik Liderler Zirvesi'nin yanı sıra PropTech için ayrılmış özel gün, lojistik günü, liderler kahvaltısı, inovasyon forumu gibi pek çok networking etkinliğine yer verilecek.



"Fuar, doğru yatırımcı gelmesi için önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, 2008'den beri MIPIM'in Türkiye temsilciliğini yürüttüklerini hatırlatarak, doğru yatırımcının Türkiye'ye gelmesinin beklendiği bu dönemde fuarın öneminin daha da arttığını vurguladı.

Türkiye'deki gayrimenkul potansiyelinin aktarıldığı fuara, geçen yıl 206 kurum ve kuruluşla katıldıklarını bildiren Aközer, "4 bin 326 B2B görüşmeye imza attık. Bu sene de aynı rakamlara ulaşmayı hede?iyoruz. Hemen hemen her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı MIPIM'e gelerek Türkiye'yi temsil ediyor. Bakanlıklarımızın ve belediyelerimizin fuarda temsiliyeti bizler için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

MIPIM'de bu yılın temasının "Gelecek İnsandır" olarak belirlendiğini aktaran Aközer, "Bu tema çerçevesinde öncelikli amacımız, gayrimenkul sektörünün ve şehirlerin insan faktörünü ön plana aldıkları sosyal ve kültürel yönü gelişmiş konut, yaşam alanları ve turizm projelerine yer vermeleri yönünde farkındalık oluşturmak." değerlendirmesinde bulundu.

Aközer, fuarda, İTO öncülüğünde 6. kez İstanbul Çadırı'nın kurulacağını ve yabancı yatırımcılara İstanbul'un tanıtılacağını belirterek, B2B toplantılar, "Türkiye Oturumu", Türkiye'deki yatırım fırsatlarının tanıtıldığı "Focus On Turkey" ve benzeri networking çalışmalarının da olacağını bildirdi.

Aközer, Türkiye gayrimenkul sektörünün yanı sıra belediye temsiliyetlerinin de bu fuarda çok büyük bir önem taşıdığına inandıklarını vurguladı.

Kaynak: AA