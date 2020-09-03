Uluslararası Gastroantep hasat günleri bu sene dijital ortamda
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Uluslararası Gastroantep hasat günleri bu sene dijital ortamda

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep), korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle 10-13 Eylül tarihleri arasında 'Gastroantep Hasat Günleri' olarak dijital ortamda yapılacak.

Uluslararası Gastroantep hasat günleri bu sene dijital ortamda
03.09.2020 17:02 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:07

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep), korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle 10-13 Eylül tarihleri arasında 'Gastroantep Hasat Günleri' olarak dijital ortamda yapılacak.

Ünlü şeflerin katılımıyla hasatlar, workshoplar, paneller ve oturumların düzenleneceği 'Gastroantep Hasat Günleri' ile gastronominin kalbi Gaziantep'te atacak. Gastroantep sosyal medya hesapları ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gastroantep resmi WEB sitelerinden canlı yayınlarla takip edilebilecek.

Dünya Bankasının en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Fark Oluşturuan Şehirler Ağı'nda (UCCN) Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep, dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma hedefiyle Uluslararası GastroAntep Festivali'nin bu yıl üçüncüsünü 'Gastroantep Hasat Günleri' olarak düzenleyecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV), İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile iş birliği içinde yapılacak hasat günleri, Dünya'yı ve Türkiye'yi etkisi altına alan COVID-19 Salgını nedeniyle dijital ortamda takip edilecek. Festival, "Gastroantepfest" Facebook, Twitter, Youtube, İnstagram hesapları ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gastroantep resmi WEB sitelerinden yapılacak canlı yayınlarla lezzet severlerle buluşacak. Antep Mutfağı bir kez daha uluslararası boyut kazanacak.

Antepfıstığı hasatı ve şire yapımıyla başlanacak

Gastroantep Hasat Günleri bu yıl 11 Eylül'de saat 10.00'da rengi ve lezzetiyle marka haline gelen antepfıstığı hasatı ve şire yapımıyla başlayacak. 4 gün sürecek 'Hasat Günleri'nde ulusal ve uluslararası konuklar eşsiz Antep yemeklerini farklı yorumlar katarak yapacak, panellerle gastronomi konuşulacak. Gastronomi'nin Başkenti olan Gazi şehir, geleneksel lokantaları, yerel gıda ürünleri ve zengin kültürüyle Dünya'nın en önemli gastronomi destinasyonlarından biri olduğunu bir kez daha ispatlayacak.

Gastroantep hasat günlerinde gastronomi ve yerel lezzetler de masaya yatırılacak

Bu yıl, "Gastronomide Kadın Girişimciliği", "Gastronomide Yerel Coğrafya'nın Önemi", "Gastroekonomi Perspektifinden Tarımsal Üretim", "Otellerde Yöresel Yemek Günlerinin Turizme Katkısı", "Gaziantep Mutfağında Markalaşmanın Önemi", "Bölgesel Ürünlerin Zincir Marketler Adaptasyonu" başlıkları alanında uzman katılımcılarla paneller organize edilecek. Dünyaca ünlü şefler tarafından yerel ürünler kullanılarak workshoplar yapılacak. Etkinlikler gastronomi severler için dijital ortamda canlı yayınlanacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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