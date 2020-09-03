"Uluslararası GastroAntep Festivali" dijital ortamda gerçekleştirilecek
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"Uluslararası GastroAntep Festivali" dijital ortamda gerçekleştirilecek

Gaziantep'te Uluslararası GastroAntep Festivali'nin üçüncüsü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dijital ortamda düzenlenecek.

03.09.2020 15:43 | Son Güncelleme: 03.09.2020 15:47

Gaziantep'te Uluslararası GastroAntep Festivali'nin üçüncüsü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dijital ortamda düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankasının en rekabetçi 7 şehirden biri seçtiği, UNESCO tarafından "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen ilk Türk mutfağına sahip Gaziantep'te, dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma hedefiyle düzenlenen festival, bu yıl "GastroAntep Hasat Günleri" temasıyla gerçekleştirilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Valilik koordinasyonunda, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde yapacağı hasat günleri, Kovid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda takip edilecek.

Sosyal paylaşım ve resmi web sitelerinden canlı yayınlarla lezzetseverlerle buluşacak festival, 11 Eylül saat 10.00'da rengi ve lezzetiyle marka haline gelen Antep fıstığı hasadı ve şire yapımıyla başlayacak.

Toplam 4 gün sürecek etkinlikte, ulusal ve uluslararası konuklar eşsiz Antep yemeklerini farklı yorumlar katarak yapacak.

Festival kapsamında ayrıca "Gastronomide Kadın Girişimciliği", "Gastronomide Yerel Coğrafyanın Önemi", "Gastroekonomi Perspektifinden Tarımsal Üretim", "Otellerde Yöresel Yemek Günlerinin Turizme Katkısı", "Gaziantep Mutfağı'nda Markalaşmanın Önemi" ve "Bölgesel Ürünlerin Zincir Marketler Adaptasyonu" başlıkları altında uzman katılımcılarla paneller organize edilecek. Dünyaca ünlü şefler tarafından yerel ürünler kullanılarak atölyeler de düzenlenecek.

Kaynak: AA

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