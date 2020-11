Son dakika haber! Bakan Kasapoğlu: "Amatörleri destekleme noktasında el ele vermemiz lazım"

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporunun hak ettiği yere gelmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Sporumuzun sadece ülkemizde değil, dünyada hak ettiği yere gelmesi hepimiz açısından bir sorumluluk konusu." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Sabah gazetesi tarafından Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı.

Sözlerine hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'yı anarak başlayan Kasapoğlu, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Geçen yılki forumda Süper Lig'in marka değeri üzerine konuştuklarını ve önemli değerlendirmelerde bulunduklarını hatırlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gerek ülkemizin liglerinden gerekse dünyadaki diğer önemli liglerden örnekler vermiş, Türkiye olarak yarınlarımızı doğru bir şekilde planlamanın önemine vurgu yapmıştım. Hem yönetimsel hem de finansal olarak kulüplerimizin üzerindeki sorumluluğun ne denli önemli olduğunun, idari disiplinin sportif başarıyı körükleyen önemli bir olgu olduğunun altını çizmiştim. Küresel rekabette üretim ve pazarlama fonksiyonları, futbol endüstrisi içinde artık çok önemli bir yere sahip. Bu nedenle tüm fonksiyonları sürdürebilir kılmak bizlerin bu endüstriye olan yaklaşımımızın en önemli çizgisini oluşturuyor. Bu çerçevede altyapı, sportif yatırımlar, finansal konular ve performanstaki sürdürebilirliğin önemine vurgu yapmamız lazım. Bununla birlikte başarıların devamının sağlanması çok önemli. Bunlarla birlikte finansal fair play, tüm dünyanın olduğu gibi bizlerin de titiz bir şekilde yaklaştığı konulardan biri."

Bakan Kasapoğlu, ocak ayında sporun tüm paydaşlarının bir araya geldiği ve tüm konuların değerlendirildiği önemli bir çalıştay düzenlediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Farklı bakış açılarımız olsa da güzel bir atmosferde bir araya gelebileceğimizi ve bu farklılıkların sporumuz için bir zenginlik kaynağı olduğunu gördük. Bugün yine burada bulunan herkes ile aynı hayalleri ve hedefleri taşıdığımızı da biliyor ve buna inanıyoruz. Hepimiz Türk sporunun ve Türk futbolunun hak ettiği yere gelmesi için aklımızı, gönlümüzü ortaya koyarak, var gücümüzle çalışıyoruz. Sporumuzun sadece ülkemizde değil, dünyada hak ettiği yere gelmesi hepimiz açısından bir sorumluluk konusu. Bu ulvi sorumluluklarımızı yerine getirmek için her zamandan daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Enerjilerimizi, kaynaklarımızı, imkanlarımızı ve bununla oluşacak gücü çözüme yöneltmemiz lazım. Bu noktada herkesin bu hassasiyeti taşıması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum."

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birçok futbolcunun yurt dışında Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini belirterek, "Yıldızlarımız var. Dünyanın dört bir yanında bu aziz milleti, şanlı bayrağımızı temsil ediyorlar. Yıldızlarımıza odaklanmamız lazım. Daha çok yıldız çıkartmak için çalışmalıyız. Hamdolsun elimizde her çeşit imkan var. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun ve sporcunun en büyük dostu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan itibaren spora her branşta vermiş olduğu katkı, sporculara yönelik vermiş olduğu destekler her geçen gün artarak devam ediyor. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Tesisleşmede geldiğimiz nokta ortada. En yüksek kalitede statlar, ülkemizin dört bir yanında olan altyapı tesisleri... O yüzden kaybedecek vaktimiz, boşa harcanacak enerjimiz yok. Farklı düşünebiliriz, farklı renklerin sevdalısı olabiliriz ama ay-yıldızın, bu şanlı bayrağın altında hepimiz bir ve beraberiz." ifadelerini kullandı.

Altyapıyı güçlendirme konusunda yapılacak çalışmalar üzerinde durulması gerektiğini aktaran Kasapoğlu, "Süper Lig, 1. Lig ve alt ligler arasındaki farkları kapatma noktasında nasıl çalışmalar yapabiliriz, bunlara da odaklanmamız lazım. Alt liglerden çıkaracağımız oyuncu sayısını artırmak da bizim için önemli konu başlıklarından biri. Ülkemizde her çeşit yetenek var. Binlerce tesisimiz var. Devletin çok güçlü bir desteği var. Yerel yönetimler bu anlamda bizim önemli paydaşlarımız. Yerel yönetimlerin kulüplere verdiği destekler var. Amatörleri destekleme noktasında el ele vermemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, kulüplerin gelirlerini artırması gerektiğini anlatarak, "Gelirler var. Yayın gelirleri, sponsorluk gelirleri. Bunların artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması lazım. Bir de kaçak yayınla mücadele ve yasa dışı bahisle mücadele konularında mesafe katedildi. Yine el ele verip, bizi tehdit eden konuları ortadan kaldırmamız lazım. Sponsorluk kaliteyle eş güdümlü bir konu. Kalite arttığı müddetçe sponsorluk gelirlerinde önemli artış olacağını ifade etmek istiyorum. Kulüplerin önemli bir yurt dışı gelirleri olması lazım. Ancak en popüler kulüplerimizin bile yurt dışı gelirlerinin yeterli olmadığını düşünüyorum. Yurt içi gelirlerde de inanılmaz bir gelirin olduğunu vurgulamak lazım. Bu gelir 4 milyar liranın üzerinde." şeklinde görüş belirtti.

Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelesine değinerek, "Birtakım yol kazaları olabilir. Hiçbir sorunun, kötü neticenin bizi yolumuzdan döndürmemesi lazım. Milli takımımızdan ümitvar olduğumuzu da özellikle ifade etmek istiyorum." diye konuşu.

Bakan Kasapoğlu, spor camiasının yeni tip koronavirüs salgınında başarılı bir mücadele verdiğini dile getirerek, "İnşallah bu süreci yine tedbirleri en iyi şekilde uygulayarak, en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Tüm müsabakalar seyirciyle çok daha güzel ve anlamlı. Rekabet ve keyif dolu maçların yakın olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin her alanda zirveyi hedeflediğini vurgulayarak, "Türkiye'nin iddiası her alanda zirvedir. Ulaşımıyla, altyapısıyla, sanayisiyle, ekenomisiyle, eğitimiyle, sağlığıyla... Her alanda olduğu gibi sporda ve sporun her branşında inşallah zirveye oynayacağız. Bize zirveye oynamak ve başarmak yakışır. Biz böyle bir ecdadın ve mirasın torunlarıyız, emanetçileriyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Bakan Kasapoğlu'na plaket verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan