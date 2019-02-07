Uluslararası Fuara Türk Firmaları Damga Vurdu

Türk diş malzemeleri firmaları, Uluslararası Diş Hekimliği Fuarı'na (AEEDC 2019) damgasını vurdu. Türk firmaları, Dubai'deki fuarda yaklaşık 10 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirdi.

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD), Dubai'deki AEEDC fuarında Türk pavilyonu kurdu. 23 Türk firmasının katıldığı dev organizasyonda dünyanın dört bir yanından gelen alım heyetleri ile ikili görüşmeler yapıldı, potansiyel ihracat pazarları mercek altına alındı. DİŞSİAD Başkanı Ali Çakır, "Türk ağız ve diş sağlığı sektörü olarak tarihimizde ilk defa Dubai'de pavilyon kurduk. 2023'te yerli üretim hedefimiz yüzde 45. İhracatın yolu bu fuarlardan geçiyor" dedi. Fuarda Türk pavilyonunun açılış kurdelasını kesen Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç, "Bu fuar, yükseliş trendinde olan fuarlardan birisi. Ülkemiz de dental sektöründe atılım yapan bir ülke. Son yıllarda özellikle üreticilerde ciddi bir artış oldu. Kalitemiz rekabetçi. Bu fuarla ilgili dikkat çekici nokta ise Türkiye ilk defa milli katılımla iştirak ediyor. 23 firmamız var ve hepsiyle gurur duyuyoruz" dedi. 500 milyon dolar büyüklüğündeki diş malzemeleri sektörü, Dubai'de düzenlenen dünyanın en büyük ikinci dental fuarı AEEDC'de gövde gösterisi yaptı. Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) ile İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) ortak geliştirdiği proje ile 23 Türk firması, son teknoloji ürünlerini fuar için dünyanın dört bir yanından gelen alıcılara sergileme imkanı buldu.

2023 YERLİ ÜRETİM HEDEFİ YÜZDE 25

DİŞSİAD Başkanı Ali Çakır, daha fazla ihracat ve daha fazla yerli üretim için yurt dışı fuarların kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Çakır, "Bu proje sayesinde daha önce bu fuara bağımsız olarak katılamayan firmalarımız bugün burada ürünlerini sergiliyor. Şu anda yerli üretim oranımız yüzde 15. 2023'te bu oranı en az yüzde 25 seviyelerine çıkarma hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmamız için yurt dışı fuarlara daha fazla önem vermemiz gerekiyor. 500 milyon dolar büyüklüğündeki sektörümüzün hacmi 2023'te iki katına çıkacak. Ürün kalitesi ve fiyat bakımından dünya ile yarışır durumdayız" dedi.

10 MİLYON DOLARLIK TİCARET HACMİ

Türk firmalarının Dubai'deki fuarda yaklaşık 10 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirdiğini ifade eden Çakır, "Bu proje ürünlerimizi fuara dünyanın dört bir yanından gelen alıcılara sergilemek için fırsat oldu. Dubai, bölge ülkelere ihracat gerçekleştirmenin çıkış kapısı. Önümüzdeki yıl bu fuara en az 35 firmamızla katılmalıyız. Çin dünyanın imalatçısı konumunda olan bir ülke. Türk dental sektörü son yıllarda gerçekleştirdiği ivme ile kalite ve fiyat politikası açısından Avrupa ile yarışacak düzeye geldi. Artık farkımızı pazarlama ve sergileme zamanı. Bu fuarları birer potansiyel ihracat kapısı olarak görmeliyiz. Böylelikle yerli üretim payımız da otomatik olarak artacaktır" şeklinde konuştu.

BREZİLYA VE GÜNEY KORE İSTANBUL'DA İLK KEZ PAVYON KURACAK

DİŞSİAD'ın bu yıl 16'ncısını düzenleyeceği IDEX fuarında rekor yabancı ziyaretçi beklediklerini söyleyen Ali Çakır, 11 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek fuarda Brezilya ve Güney Kore'nin ilk kez pavilyon kuracağını belirterek, "Almanya'daki IDS fuarı, Dubai'deki AEEDC fuarı ve İstanbul'da bizim düzenlediğimiz IDEX. Sektörün büyümesi ve gelişmesi için bu üç fuarı birbirinden ayıramayız. Türkiye'de özellikle implant uygulamaları Avrupa'ya göre oldukça ucuz. Kalite bakımından ise daha önde olduğumuzu söylemek yanlış olmaz. Bu durumu ihracat ve yerli üretim açısından lehimize çevirmek bizim elimizde. Bunun yolu, yurt dışı fuarlarda daha aktif rol almaktan ve her yıl daha fazla firmamız ile katılım gerçekleştirmekten geçiyor" dedi.

2018'DE SAĞLIK TURİZMİNDEN 5,75 MİLYAR DOLAR GELDİ

DİŞSİAD Başkanı, sağlık turizmi verileri ile ilgili ise şu bilgileri paylaştı: "2018 sağlık turizmi gelen hasta sayısında bir önceki yıla göre yüzde 2'lik artış var. Sağlık turisti Eylül, Ekim ve Kasım'da geliyor. 2018'i 750 bin sağlık turisti ile kapattık. Turistlerin tercih ettiği başlıca il İstanbul. Daha sonra Ankara, Antalya, İzmir, Bursa ve Çukurova bölgesi geliyor. 2016 yılında 751 bin, 2017'de ise 765 bin sağlık turisti gelmişti. Bu turistlerin kişi başı ortalama harcaması 9 bin dolardan fazla oldu".

İLK TERCİH DİŞ TEDAVİSİ

DİŞSİAD'a göre saç ekimi, göz hastalıkları gibi alanlarda yoğunlaşan sağlık turizminin yükselen yıldızı diş tedavileri oldu. Bu ilginin sebebi ise yurt dışında diş tedavi ücretlerinin Türkiye'den oldukça yüksek oluşu ve Türkiye'deki diş kliniklerinin dünya standartlarında hizmet vermesi. Sağlık turizmi kapsamındaki tedavi paketleri içindeki en anlamlı artış ise yüzde 20 ile yine diş tedavilerinde gerçekleşti.

(İHA)

Kaynak: İHA