Uluslararası Fuar Merkezi Cuma namazlarına ev sahipliği yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uluslararası Fuar Merkezi Cuma namazlarına ev sahipliği yapacak

16.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:17
Uluslararası Fuar Merkezi Cuma namazlarına ev sahipliği yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezini Cuma namazları için vatandaşların kullanımına sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezini Cuma namazları için vatandaşların kullanımına sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Uluslararası Fuar Merkezi, Cuma namazları için ibadete uygun hale getiriliyor. Yağışlı Cuma vakitlerinde, vatandaşlar namazlarını kapalı alanı geniş olan ve sosyal mesafenin rahat bir şekilde uygulanabileceği fuar alanında kılabilecek. İlk Cuma namazının 18 Aralık günü kılınacağı Fuar Merkezi'nde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hummalı bir çalışma yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Cuma Namazına yetiştirilecek olan hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

İbadet edilebilmesi için hazırlıkları yapılan fuar alanı Cuma vakitlerinde, Kocaeli İl Müftülüğünün kullanımına sunulacak. İlk namazın 18 Aralık Cuma günü kılınacağı fuar merkezinde görevli imam ve müezzin bulunacak. - KOCAELİ

Uluslararası Fuar Merkezi Cuma namazlarına ev sahipliği yapacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İZÜ, Uluslararası İslam Dünyası Konferansı'na ev sahipliği yapacak
İZÜ, Uluslararası İslam Dünyası Konferansı'na ev sahipliği yapacak
Isparta Belediyesi müzeye ek bina ve fuar merkezine tünel geçit yapıyor
Isparta Belediyesi müzeye ek bina ve fuar merkezine tünel geçit yapıyor
Yeni kongre ve fuar merkezinde çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor
Yeni kongre ve fuar merkezinde çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Bülent Turan Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Gülben Ergen Defne Samyeli Haluk Bilginer Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Pierre Webo Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uluslararası Fuar Merkezi Cuma namazlarına ev sahipliği yapacak | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:27:54. #1.15#
title