Uluslararası Frankofoni Örgütü, Mali'nin örgütteki fonksiyonlarını askıya aldı
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Uluslararası Frankofoni Örgütü, Mali'nin örgütteki fonksiyonlarını askıya aldı

Uluslararası Frankofoni Örgütü, Mali'nin örgütteki fonksiyonlarını askıya aldı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Uluslararası Frankofoni Örgütü (OIF), ikinci kez askeri darbeye sahne olan Mali'nin örgüt organlarındaki fonksiyonlarını askıya aldı.

Uluslararası Frankofoni Örgütü (OIF), ikinci kez askeri darbeye sahne olan Mali'nin örgüt organlarındaki fonksiyonlarını askıya aldı.

OIF'den yapılan açıklamada, Frankofoni Daimi Konseyi'nin bugün yaptığı toplantıda, Mali'de geçiş hükümetine karşı 24 Mayıs'ta yapılan darbenin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda darbenin kınandığı ve Bamaka Deklarasyonu hükümleri gereği Mali'nin örgütteki fonksiyonlarının askıya alınması, çok katmanlı iş birliği programlarının ise sürdürülmesi kararı alındığı belirtildi.

Yönetime el koyan savunma ve güvenlik güçlerine, siyasi aktörlere yönelik tüm kısıtlamaları, özellikle Cumhurbaşkanı Bah Ndaw ile Başbakan Moctar Ouane'nin ev hapsinin kaldırılması çağrısında bulunulan açıklamada, sivil bir başbakan ve Mali'nin sosyopolitik çeşitliliğini yansıtan kapsayıcı bir hükümet oluşturulması ve seçimlerin Mart 2022'den önce yapılması istendi.

9 ayda ikinci darbe

Geçen yıl 18 Ağustos'taki darbenin de arkasındaki isim olan ve sivil geçiş sürecinde de cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinde bulunan Albay Assimi Goita, 24 Mayıs'ta yapılan kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, akabinde kendisini cumhurbaşkanı ilan etmişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile Afrika Birliği, 9 ay içerisinde ikinci kez askeri darbeye sahne olan Mali'nin üyeliğini yeniden askıya aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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