"Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali" 20 Haziran'da başlayacak

Bu yıl 21. kez düzenlenecek "Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali", 20 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.

Bu yıl 21. kez düzenlenecek "Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali", 20 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.

Festival geçen yıl olduğu gibi bu sene de "uzun metraj", "belgesel" ve "üniversiteler arası kısa metraj" dallarında çekilen filmlere ev sahipliği yapacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılamayan 2020 festivalinin ödülleri, 22 Haziran'da gerçekleştirilecek galada sahiplerine teslim edilecek.

Bu yılki festivalin ödülleri ise 25 Haziran'da düzenlenecek kapanış galasında sahiplerini bulacak.

Festivale "www.turkfilmfestival.de" adresi üzerinden yapılabilecek olan başvurular, 1 Mart'a kadar devam edecek.

Yarışmaya başvuru yapanların eserleri 5 Mart'ta Türk jürisine, 31 Mart'ta ise Alman jürisine değerlendirme adına gönderilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref