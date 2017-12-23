Uluslararası Forumda Uşak Damgası

Program kapsamında düzenlenen Uşak Kültür Gecesi katılımcılara hafızalarda kalacak bir gece yaşattı. Uşak'ın gizli bir hazine olduğunu belirten Başkan Cahan, her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti

Aydın Kuşadası'nda bu yıl 3.sü düzenlenen Uluslararası TASCA Forumu İslam Dünyası Ege Buluşması, ikinci gününde Uşak heyetinin katılımıyla renk kazandı. Başkan Nurullah Cahan'ın öncülüğünde programda yer alan Uşak ekibi; halk oyunları, türküleri ve yemek kültürüyle katılımcılara unutulmaz bir gece sundu.

Başkan Nurullah Cahan tarafından, Arap-Türk ekonomik ve stratejik işbirliğini geliştirmek için düzenlenen forumun 2. gününde yaklaşık 35 ülkeden 300 katılımcıya Uşak şehri anlatıldı. Uşak ile ticari diyalogun arttırılması ve ticaret hacminin güçlendirilmesi forumda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Programda konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Amerika'nın Kudüs için aldığı skandal kararın 128 oyla iptal edildiğini hatırlatarak, "Kudüs biz Müslümanların önemli bir değeridir. İnşallah Kudüs üzerinde olan birlikteliğimizi her alanda canlı tutarak, ortak medeniyetimizin hasretini çektiğimiz eski gücüne kavuşmasını sağlayacağız. Bizler İslam dünyası olarak biriz, bütünüz." dedi.

'' UŞAK'IN ÜZERİNDEKİ ÖRTÜYÜ KALDIRACAĞIZ''

Uşak'ın bir kültür şehri olduğunu belirten Cahan, şehrin Karun Hazineleri, Uşak Kanyonları ve Uşak Halısı gibi değerleri barındırdığını aktardı. Sanayi alanında da önemli bir şehir olduğunu kaydeden Cahan, Uşak'ın her türlü iş birliğine hazır olduğunu belirtti.

Forumda İslam dünyasından çeşitli ülkelerden ticaretle ve bilimle uğraşan insanların yer aldığını dile getiren Başkan Cahan, "Bugün birlikte Uşak kültürünü tanıttık. Tarihi ve turistik değerlerimizden bahsettik. Görsel olarak Uşak'ı gösterdik. Ve Uşak'ın ticari hacminden, ekonomisinden de bahsettik. Katılımcılarımızı Uşak'a davet ettik. Düzenlenecek yeni forumlarımızdan bir tanesini de Uşak'ta yapma noktasında konuştuk. Uşak bir sanayi şehri ve bizler üretilen ürünlerimizi İslam dünyası ile buluşturmak istiyoruz. Bu anlamlı gecede böyle bir imkan verdiği için TASCA Forum Başkanımız Muhammed Al-Adil'e çok teşekkür ediyorum. Uşak gerçekten keşfedilmeyi bekleyen bir hazine ve biz şehrin üzerindeki örtüleri kaldıracağız. İş birliğimiz artarak devam edecek." açıklamalarında bulundu.

ÜLKESİNE DÖNEN KATILIMCILAR UŞAK'I ANLATACAKLAR

Düzenlenen Uşak Kültür Gecesi'nin hafızada kalıcı olacağı ve ülkesine dönen katılımcıların artık Uşak'tan bahsedeceğini söyleyen Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü Başkanı Dr. Muhammed Al-Adil, "Artık Uşak'ın 35 ülkeden fahri elçisi oldu. Bu kültürel anlamda çok önemli bir mesaj. Uşak için bu çalışma İslam dünyasına yönelik çok önemli bir tanıtım. Burada akademisyenler, STK temsilcileri, ticaretle uğraşan misafirlerimiz var. Başkanımız da Uşak'ı çok iyi tanıttı. İnşallah bundan sonra Müslüman ülkelerden daha fazla yatırımcı Uşak'a gidecek." diye konuştu.

Forum Başkanı Muhammed Al-Adil desteklerinden dolayı Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'a teşekkür plaketi takdim ederken, Başkan Cahan Uşak kilimi hediye etti. Ayrıca tüm katılımcılara kentin yerel ürünlerinden oluşan paketler hediye edildi.