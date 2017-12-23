Uluslararası Foruma Uşak Damgası

Türk-Arap Ekonomi ve Stratejik İş Birliği Derneği'nin (TASCA) düzenlediği TASCA Ortaklık ve Kalkınma Forumu'nun bu yılki konuğu Uşak oldu. Düzenlenen Uşak Kültür Gecesi katılımcılara hafızalarda kalacak bir gece yaşattı.



Aydın Kuşadası'nda 3. kez düzenlenen Uluslararası TASCA Forumu İslam Dünyası Ege Buluşması ikinci gününde Uşak heyetinin katılımıyla renk kazandı. Başkan Nurullah Cahan'ın öncülüğünde programda yer alan Uşak ekibi halk oyunlarıyla, türkülerle ve yemek kültürüyle yaklaşık 35 ülkeden 300 katılımcıya unutulmaz bir gece sundu.



Arap-Türk ekonomik ve stratejik işbirliğinin gelişmesi adına düzenlenen forumun 2. gününde Uşak ile kültürel ve ticari diyalogun arttırılması ve ticaret hacminin güçlendirilmesi öne çıktı.



Programda konuşan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Amerika'nın Kudüs için aldığı skandal kararın 128 oyla iptal edildiğini hatırlatarak, "Kudüs bizim. Biz Müslümanların önemli bir değeridir. ve İnşallah Kudüs üzerinde olan birlikteliğimizi her alanda canlı tutarak ortak medeniyetimizin hasretini çektiğimiz eski gücüne kavuşmasını sağlayacağız. Bizler İslam dünyası olarak biriz, bütünüz." dedi.



Uşak'ın bir kültür şehri olduğunu belirten Cahan, şehrin Karun Hazineleri, Uşak Kanyonları ve Uşak Halısı gibi değerleri barındırdığını aktardı. Sanayi alanında da önemli bir şehir olduğunu kaydeden Cahan, Uşak'ın her türlü iş birliğine hazır olduğunu söyledi.



Forumda İslam dünyasından çeşitli ülkelerden ticaretle ve bilimle uğraşan insanların yer aldığını dile getiren Başkan Cahan, "Bugün birlikte Uşak kültürünü tanıttık. Tarihi ve turistik değerlerimizden bahsettik. Görsel olarak Uşak'ı gösterdik. ve Uşak'ın ticari hacminden, ekonomisinden de bahsettik. Katılımcılarımızı Uşak'a davet ettik. Düzenlenecek yeni forumlarımızdan bir tanesini de Uşak'ta yapma noktasında konuştuk. Uşak bir sanayi şehri ve bizler üretilen ürünlerimizi İslam dünyası ile buluşturmak istiyoruz. Bu anlamlı gecede böyle bir imkan verdiği için TASCA Forum Başkanımız Muhammed Al-Adil'e çok teşekkür ediyorum. Uşak gerçekten keşfedilmeyi bekleyen bir hazine ve biz şehrin üzerindeki örtüleri kaldıracağız. İş birliğimiz artarak devam edecek." açıklamalarında bulundu.



Düzenlenen Uşak Kültür Gecesi'nin hafızada kalıcı olacağı ve ülkesine dönen katılımcıların artık Uşak'tan bahsedeceği değerlendirmesinde bulunan Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü Başkanı Dr. Muhammed Al-Adil, "Artık Uşak'ın 35 ülkeden fahri elçisi oldu. Bu kültürel anlamda çok önemli bir mesaj. Uşak için bu çalışma İslam dünyasına yönelik çok önemli bir tanıtım. Burada akademisyenler, STK temsilcileri, ticaretle uğraşan misafirlerimiz var. Başkanımız da Uşak'ı çok iyi tanıttı. İnşallah bundan sonra Müslüman ülkelerden daha fazla yatırımcı Uşak'a gidecek." diye konuştu.



Uşak Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Fatih Demir ise, "Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın destekleriyle buraya gelerek öz kültürümüzü tanıttık. Güzel bir gece oldu. Misafirlerimize Uşak kültürünü yaşattık. Yatırımcıların dikkatini çekecek bir geceydi" dedi.



Desteklerinden dolayı forum Başkanı Muhammed Al-Adil Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'a teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Cahan ise Uşak kilimi hediye etti. Katılımcılara kentin yerel ürünlerinden oluşan paketler hediye edildi. - UŞAK