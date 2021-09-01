'ULUSLARARASI FOÇA SEMPOZYUMU' SON KATILIM TARİHİ 8 EYLÜL - 1 Eylül 2021
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'ULUSLARARASI FOÇA SEMPOZYUMU' SON KATILIM TARİHİ 8 EYLÜL - 1 Eylül 2021

'ULUSLARARASI FOÇA SEMPOZYUMU' SON KATILIM TARİHİ 8 EYLÜL - 1 Eylül 2021
Habermetre - Haberler | Toplum

'ULUSLARARASI FOÇA SEMPOZYUMU' SON KATILIM TARİHİ 8 EYLÜL8-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan "Foça'nın Dünü, Bugünü ve Yarını" isimli Uluslararası Foça Sempozyumu bildiri özetlerinin son katılım tarihi 8 Eylül olarak belirlendi.

'ULUSLARARASI FOÇA SEMPOZYUMU' SON KATILIM TARİHİ 8 EYLÜL

8-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan "Foça'nın Dünü, Bugünü ve Yarını" isimli Uluslararası Foça Sempozyumu bildiri özetlerinin son katılım tarihi 8 Eylül olarak belirlendi.

Foça'yı her yönüyle tartışmak, Foça üzerine yeni ve özgün düşünceler üretmek üzere bir araya gelinecek bu bilgi ve düşünce şöleninde; Foça'nın geleceğini kurgulamak için hayaller ve projeler üretilecek. Bu hayallerin sürdürülebilir bir çevre, turizm ve kalkınma ekseninde olması beklenen ve Foça'yı her yönüyle ele alan bildirilerin özellikle; Arkeoloji, Bölgesel ve Yerel Kalkınma, Denizcilik ve Oşinografi, Ekoloji, Ekonomi, Felsefe, Kentler-Yenilik ve Teknoloji, Kent Planlaması, Mimari, Sanat ve Edebiyat, Sosyal ve Kültürel Yaşam, Spor ve Rekreasyon, Sürdürülebilir Turizm, Sürdürülebilir Tarım, Sürdürülebilir ve Yeşil Sanayi, Tarih ve Yeşil Enerji alanlarında ancak bu alanlarla sınırlı olmamak üzere, 250 sözcüğü aşmayan Türkçe ya da İngilizce özetleri, seçilmek üzere 8 Eylül 2021 tarihine kadar kultur@foca. bel. tr adresine gönderilebilecek. Bildiriler, Türkçe ya da İngilizce olarak sunulabilecek.

Kaynak: Habermetre

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'ULUSLARARASI FOÇA SEMPOZYUMU' SON KATILIM TARİHİ 8 EYLÜL - 1 Eylül 2021 - Haberler
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