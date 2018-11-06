Uluslararası Festivaller Malatya'da Buluşuyor

Malatya Uluslararası Film Festivali, bu yıl ilk kez Uluslararası festival yöneticilerini ve profesyonellerini bir araya getiriyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği'nin katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, bu yıl ilk kez Uluslararası festival yöneticilerini ve profesyonellerini bir araya getiriyor.

Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde gerçekleşecek "Festivaller Malatya'da!" etkinliği Kosova, Makedonya, Macaristan, İtalya, Arnavutkluk ve Karadağ'dan festival yöneticilerini Malatya'da ağırlayacak.

Malatya Film Platformu kapsamında 11 Kasım 2018 saat 14: 30-16: 30 arasında düzenlenecek ve 6 ülkeden uluslararası festival direktörlerinin katılacağı panelde festivallerin kısa tanıtımları, başvuru ve değerlendirme süreçleri gibi sinemacıların ilgiyle takip ettiği süreçlerin işleyişi anlatılacak.

Dea Film Festivali'nin Direktörü Edmond Topi, Lecce Avrupa Film Festivali Direktörü Luigi la Monica, Karadağ Sinema Genel Müdürü Andro Martinovic, DokuFest Proje Müdürü Nita Deda, Piriştine Film Festivali Festival Direktörülü Vjosa Berisha ile Sanat Yönetmeni Fatos Berisha, Manaki Film Festivali Program Koordinatörü Aneta Matovsk ve Miskolc Film Festivali Sanat Yönetmeni Geza Csakvari'nin aralarında bulunduğu festivalciler aynı zamanda Malatya'daki festival severlerle buluşma olanağı bulacak.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen sinemacıları Malatya'da buluşturmaya hazırlanan festivalin yenilenen "malatyafilmfest.org.tr"internet sitesinden filmler ile etkinlikler günlük olarak takip edebilecekler. - MALATYA