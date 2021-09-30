Uluslararası federasyona plaj hentbolunda "bikini şartını" gözden geçirme çağrısı

İskandinav ülkeleri, Uluslararası Hentbol Federasyonunu plaj hentbolunda bikini giyilmesi şartını gözden geçirmeye çağırdı.

Norveç Kadın Milli Takımı'nın, Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda bikini yerine şortla çıktığı için para cezasına çarptırılmasının ardından, beş İskandinav ülkesi açık mektup yayımladı.

Danimarka, Norveç, İsveç, İzlanda ve Finlandiya'dan beş spor bakanın kaleme aldığı mektupta, Uluslararası Hentbol Federasyonuna ve diğer uluslararası spor federasyonlarına üniforma kurallarının yeniden gözden geçirilmesi için çağrıda bulunuldu.

Mektupta, sporcuların performans ve rahatlığa uygun şekilde giyinmelerine izin vermesi istendi.

Danimarka Spor Bakanı Halsboe-Joergensen, kadın sporcuların bikiniyle oynamak zorunda kalmalarının arkasında hangi spor sebeplerinin bulunduğunu anlamakta güçlük çektiğini ifade etti.

Yönetmeliğe göre, erkeklerin tişört ve şort giymelerine izin verilirken, kadınların bikini giymeleri gerekiyor.

Norveç Kadın Milli Takımı, temmuzda Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda, İspanya karşısında kaybettikleri üçüncülük mücadelesine, "çok açık" buldukları için bikini yerine şortla çıkmıştı.

Uluslararası Hentbol Federasyonu da yönetmeliğe aykırı giyindikleri için Norveç takımını para cezasına çarptırmış, bikini yerine şortla maça çıkan sporculara kişi başı 150'şer avro, takıma ise 1500 avro para cezası vermişti.