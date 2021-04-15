Uluslararası Erciyes Ultra Dağ Maratonu 2-3 Temmuz'da yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uluslararası Erciyes Ultra Dağ Maratonu 2-3 Temmuz'da yapılacak

Uluslararası Erciyes Ultra Dağ Maratonu 2-3 Temmuz'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor

Kayseri'deki Erciyes Dağı'nın volkanik tepelerinde beşinci kez Uluslararası Ultra Dağ Maratonu düzenlenecek.

Kayseri'deki Erciyes Dağı'nın volkanik tepelerinde beşinci kez Uluslararası Ultra Dağ Maratonu düzenlenecek.

Alternatif dağ ve tabiat sporlarının yapılabildiği uluslararası sportif bir üs haline gelen Erciyes Dağı, önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan, dünyada dağ koşusu sporunun en üst kurumu olan International Trail Running Association (ITRA) sertifikalı Ultra Sky Trail Erciyes Dağ Koşusu'na kayıtlar tüm dünyada devam ediyor.

Doğa ve sporun iç içe olduğu maraton, 4,5 kilometrelik vertical kilometer, 64 kilometrelik Erciyes Ultra Sky Trail, 25 kilometrelik trail run ve 12 kilometrelik Hacılar -Tekir Kapı koşusu olmak üzere 4 farklı etapta koşulacak.

Vertical kilometer yarışı uluslararası standartlarda bir koşu olmasının yanında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en yüksek dikey koşusu olma özelliğini taşıyor.

Yarışta atletler, 2 bin 350 metre irtifadan başlayıp zorlu kayalıklar üzerinde bin metre tırmanma koşusuyla Erciyes'in 3 bin 350 metrelik irtifasındaki bitiş noktasına ulaşacak.

Erciyes Ultra Sky Trail parkurunda ise yarışmacılar 64 kilometrelik zorlu arazide, 3 bin metre irtifa kazanımı içeren dağ patika koşusunda, Erciyes Dağı'nın volkanik tepelerini 360 derece dolaşacak.

Yarışmacılar, trail run etabında 2 bin metrelik irtifada 25 kilometrelik parkurda, Hacılar - Tekir Kapı etabında ise 12 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

2-3 Temmuz'da gerçekleştirilecek yarışlar sonucunda atletler, uluslararası kategori puanlarını hanesine yazdırmak için Erciyes'te kıyasıya yarışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Vladimir Putin Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Burak Deniz Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Murat Yıldırım
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uluslararası Erciyes Ultra Dağ Maratonu 2-3 Temmuz'da yapılacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 17:04:19. #1.16#

title