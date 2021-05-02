Uluslararası Erciyes 2021 Dağ Bisikleti Yarışları'nda MTB Cup XCO C1 etabı koşuldu
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Uluslararası Erciyes 2021 Dağ Bisikleti Yarışları'nda MTB Cup XCO C1 etabı koşuldu

Uluslararası Erciyes 2021 Dağ Bisikleti Yarışları'nda MTB Cup XCO C1 etabı koşuldu
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor

Kayseri'de düzenlenen Uluslararası Erciyes 2021 Dağ Bisikleti Yarışları kapsamında MTB Cup XCO C1 etabı gerçekleştirildi.

Kayseri'de düzenlenen Uluslararası Erciyes 2021 Dağ Bisikleti Yarışları kapsamında MTB Cup XCO C1 etabı gerçekleştirildi.

Sporcular, Melikgazi ilçesi sınırlarında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'ndeki Vekse Mahallesi'nde 4,6 kilometrelik parkurda kıyasıya yarıştı.

Yarışta, yerleşimin ve ikametin devam ettiği tarihi sokaklardan geçen sporcular, vadileri aşarak bölgeyle özdeşleşen yüzlerce yıllık güvercinliklerin arasından geçerek aynı güzergah üzerinde 6 turu tamamlayıp, süreye göre derece elde etti.

Yarışta elit erkeklerde İtalya'dan Alessio Agostinelli birinci, Ukrayna'dan Oleksandr Koniaiev ikinci, Fransa'dan Axel Rouldil Cortinat üçüncü oldu.

Elit kadınlarda birinciliği Ukrayna'dan Iryna Popova, ikinciliği Rusya'dan Vera Medvedeva, üçüncülüğü de yine Rusya'dan Aleksandra Ushakova elde etti.

Küçüklerde ise kadınlarda Ukrayna'dan Nataliia Safroniuk, erkeklerde Rusya'dan Nikita Fillippov ilk sırada yer aldı.

Organizasyon, 25 Mayıs'ta koşulacak Central Anatolia MTB Cup ve 26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Kayseri MTB CUP yarışlarıyla tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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