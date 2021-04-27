Uluslararası Erciyes 2021 Dağ Bisikleti Yarışları'na Velo Erciyes MTB Cup etabıyla devam edildi

Uluslararası Erciyes 2021 Dağ Bisikleti Yarışları'nda Velo Erciyes MTB Cup etabı yapıldı.

Uluslararası Erciyes 2021 Dağ Bisikleti Yarışları'nda Velo Erciyes MTB Cup etabı yapıldı.

Sporcular, Melikgazi ilçesi sınırlarında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'ndeki Vekse Mahallesi'ndeki 4,7 kilometrelik parkurda kıyasıya yarıştı.

Yarışlarda elit erkeklerde Ukraynalı sporcular Dmytro Titarenko birinci, Oleksandr Koniaiev ikinci, Rus sporcu Ivan Filatov ise üçüncü oldu.

Elit kadınlarda ise birinciliği Ukraynalı sporcu Iryna Popova, ikinciliği Rus sporcu Aleksandra Ushakova, üçüncülüğü de Rusya'dan Vera Medmedeva elde etti.

İki kişinin yarışı tamamladığı Junior erkeklerde Ukraynalı sporcu Nataliia Safroniuk birinci, Funda Taşkın ikinci oldu.

Velo Erciyes Direktörü Mustafa Kemal Canfedai, AA muhabirine, yarışmaya ABD, Malezya, Japonya, Slovenya, Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya başta olmak üzere 12 ülkeden 44 sporcunun katıldığını söyledi.

ABD'den bile Kayseri'ye yarış için sporcuların gelmesinin çok önemli olduğunu belirten Canfedai, "Bu yarışlar Dünya Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun takvimine göre 1. sınıf yarış. Bu etapta 4,7 kilometrelik parkurda erkekler 6, kadınlar 5 ve gençler 4 tur atıyor. Hava çok güzel. Bu parkurda doğa, tarih, mitoloji, kısacası her şey var. Burada daha fazla yarış düzenleyerek Koramaz Vadisi'ni bisiklet turizmine kazandıracağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin