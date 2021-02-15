Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendi
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Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendi

15.02.2021 23:15 | Son Güncelleme: 15.02.2021 23:18
Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendi

Irak'ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) terörle mücadele biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, kente üç füze atıldı.

İkisi, ABD askeri üssünün de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na, biri ise alanın dışına isabet etti.

Bölgedeki AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, havaalanının dışına düşen füze bir işyerinin camlarının kırılmasına ve bir evin bahçe duvarının yıkılmasına neden oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da yaralananlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Havaalanı tüm uçuşlara kapatılırken, çevrede savaş uçaklarının sesleri duyulmaya başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgut Alp Boyraz

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