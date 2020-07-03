Uluslararası Erasmus projesi evsizlerin hayatına dokunacak
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Uluslararası Erasmus projesi evsizlerin hayatına dokunacak

Sakarya Üniversitesinin (SAÜ) Avusturya, Macaristan ve İtalya'dan kuruluşların ortaklığıyla koordinatörlüğünü yürüttüğü uluslararası Erasmus projesiyle, bu ülkelerdeki evsizlerin topluma kazandırılması hedefleniyor.

Uluslararası Erasmus projesi evsizlerin hayatına dokunacak
03.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:06

Sakarya Üniversitesinin (SAÜ) Avusturya, Macaristan ve İtalya'dan kuruluşların ortaklığıyla koordinatörlüğünü yürüttüğü uluslararası Erasmus projesiyle, bu ülkelerdeki evsizlerin topluma kazandırılması hedefleniyor.

Avrupa Birliği, "2019 Erasmus KA204 Yetişkin Eğitimi Programı" kapsamında dezavantajlı grupların sosyal entegrasyonu ve istihdamı konusunda hibe proje çağrısı yaptı.

Erasmus Türkiye Ofisi Türkiye Ulusal Ajansının, çağrı üzerine proje kabul edileceğini duyurmasıyla SAÜ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ), Türkiye'deki bazı kurum, rehabilitasyon merkezi ve dernekler ile Avusturya, Macaristan ve İtalya'dan kuruluşlar tarafından "Sokakta Yaşayan İnsanların Rehabilitasyon ve Arabuluculuk Yoluyla Eve Dönüşü" konulu proje hazırlandı.

Geçen yıl kabul edilen projede, evsizler, aileleri ve sokakta yaşayanlara destek verecek meslek elemanlarının eğitilmesine yönelik 3 ana tema ve 5 modül bulunuyor.

İngilizce, Türkçe, Almanca, İtalyanca ve Macarca yürütülecek çalışmayla, evsizlerin kendilerini tanımaları ve aile bilinciyle sosyal sorumluluk kazanmaları sağlanacak.

Proje kapsamında evsizlerin sorunlarını anlamak, toplumda bunlara karşı hangi yargıların olduğunu ortaya koymak için çalışmalar devam ediyor.

"Evsizlerle ilgili çalışmayı tercih ettik"

SAÜ Sosyal Hizmet Bölümü Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika Ana Bilim Dalı Başkanı ve proje koordinatörü Prof. Dr. Yusuf Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölüm olarak toplumdaki dezavantajlı kesimlerle çalıştıklarını söyledi.

AB'nin proje çağrısı yaptığını belirten Genç, "Çalışılmayan, gündeme getirilmeyen, Türkiye'de de çok fazla yaygın olmadığı zannedilen evsizlerle ilgili çalışmayı tercih ettik. Avrupa'da sokakta yaşayanların sayısı çok fazla. Evsizlere yönelmeyi tercih ettik çünkü bu alanda Erasmus kapsamında yapılmış bir proje yoktu. Sosyal hayatta çok fazla sorun ve projelendirilecek konu var ama biz bu anlamda evsizleri seçtik." diye konuştu.

Genç, evsizlerle ilgili çalışma yapan Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sakarya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Altın Lale Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Dezavantajlı Grupları Anlama ve Sosyal Destek Derneği ile Avusturya, Macaristan ve İtalya'dan kurumların projeye ortak olduğunu anlattı.

Projenin amaçlarına değinen Genç, şunları kaydetti:

"Bu küresel bir çalışma. Esas amacımız sokakta yaşayan evsiz insanların rehabilitasyon ve arabuluculuk yoluyla sağlıklı aile kurmalarını, varsa ailelerine dönüşünü sağlamak. Bu insanların aynı zamanda bir sürü başka suçlarla da muhatap olma durumu söz konusu. Amacımız bu insanları evlerine döndürmek."

"Aile bilinci kazandırmaya çalışacağız"

Prof. Dr. Yusuf Genç, evsizlerin kendi değerini bilmesi, kişisel gelişimi ile mesleki donanımlarını sağlamaya yönelik ve hayata atıldıktan sonra da kabiliyetlerini kullanmalarını öğrenmeleri adına modüller geliştirdiklerini aktardı.

Ailelere yönelik de aile bütünlüğünün korunması, iletişim becerilerinin güçlendirilmesi gibi çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Genç, "Evsizlere ve ailelerine destek verecek meslek elemanlarına yönelik de 5 modülümüz var." dedi.

Ulaşılan insanlara psikososyal destekte de bulunacaklarını, çalışmaların daha iyi duyurulabilmesi için internet sayfası oluşturduklarını belirten Genç, evsizlerin meslek elemanlarının yönlendirmesiyle e-Öğrenme platformundan testlere katılacaklarını ve başarılı olmaları halinde sertifika alacaklarını dile getirdi.

Genç, projenin uluslararası bir çalışma olduğuna dikkati çekerek, "Ana temamız bu insanları ya ailesiyle buluşturmak ya da bir aile olmasını sağlamak, sokaktan eve taşımak. İstihdam edilmeleri de bizim için önemli. Yani bu insanları çalışma hayatına tabi tutabilirsek kendilerini barındırmalarını ve sorumluluk altına aldıkları aile bireylerine de katkı vermeleri sağlanacaktır. Eğitim modüllerimizde istihdamla ilgili çalışmalar da söz konusu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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