'Uluslararası Engellilik Zirvesi' Vali Su'nun Katılımlarıyla Gerçekleşti

Engeli Olan Bireyler ve Aileleri Gelişim Merkezi Derneği (EBAGEM) tarafından, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı (6) kapsamında yürütülen "Sürdürülebilir Diyalog ile Köprüler Kuralım' sloganıyla 'Uluslararası Engellilik Zirvesi' Vali Ali İhsan Su'nun katılımlarıyla gerçekleşti.

ADAPTO Derneği'nin proje ortaklığında, Yenişehir İlçe Belediyesi ile Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iştirakleriyle NOAX Otel'de düzenlenen programa Vali Ali İhsan Su'nun yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Dışişleri Bakanlığı - AB İşleri Uzmanı Selman Çetin, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Mustafa Balcı, ADAPTO Derneği Genel Koordinatörü Raluca Oencea, EBAGEM Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayda Yeter Serin ile davetliler katıldı.

Programda yaptığı konuşmasına güzel ve özel bir programa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Vali Su, bugünün '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' olması vesilesiyle böyle bir günde engellilerimizle ilgili zirve toplantısı yapmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Vali Su, "Unutmamalıdır ki Her Birey Aynı Zamanda Bir Engelli Adayıdır"

Vali Ali İhsan Su konuşmasının devamında; "Biliyoruz ki dünyamızda da ülkemizde de toplumumuzun belli bir yüzdesi engelli kardeşlerimizden oluşuyor. Unutmamalıdır ki her birey aynı zamanda bir engelli adayıdır. Trafik kazası veya bir hastalık sonucu kişi engelli kalabilir. Bu toplantımız ile amacımız öncelikle toplumumuzda bir farkındalık oluşturabilmektir. Hedefimiz ise engelli kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı toplum hayatında kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebileceği imkanlara kavuşturmaktır. Bu amaç ve hedef doğrultusunda devletimiz, hükümetimiz, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hem ülkemizde hem ilimizde çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır.

Ülkemizde yapılan düzenlemeler ile engelli kardeşlerimize engelli kimlik kartı verildi, bu kartla kendisine birçok kolaylıklar sağlandı. Evde sağlık hizmeti veriliyor. Engelli kardeşimizin, evde bakım ve ihtiyacını karşılayan kişiye bakım maaşı veriliyor. Yine engelli kardeşlerimizle ilgili birtakım vergi muafiyetleri ve indirimler yapılarak kolaylıklar sağlandı. Özel gereksinimli çocukların eğitim haklarıyla ilgili düzenlemeler yapılarak özel destekler sağlandı. Üniversitelere giriş sınavından ders muafiyetine kadar birçok konuda düzenlemeler getirildi. Mersin'de 286 engelli öğrencimizin evine öğretmen göndererek hizmet veriyoruz.

Üniversite yurtlarına yerleşimle ilgili engelli kardeşlerimize öncelikler sağlandı. İstihdamla ilgili ciddi çalışmalar gerçekleştirilerek son 20 yılda kamuda 63. 087, özel sektörde ise 98. 375 engelli kardeşimize istihdam sağlandı. Engelli veya engelli yakını olan kamu personeline yer değiştirme kolaylığı getirildi. Emeklilik düzenlemesi yapıldı. İlimizde 1 resmi, 8 özel olmak üzere toplam 9 yatılı engelli bakım merkezimiz var. Bu engelli bakım merkezlerinde ilimizde yaklaşık olarak 800 engelli kardeşimize hizmet verilmektedir. İlimizde 16. 709 kişiye evde bakım ödemesi gerçekleştirdik. Bunlar sadece ilimizde değil, ülkemizin genelinde uygulanan uygulamalardır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyeti ve talimatları doğrultusunda bizler de devletimizin bütün birimleri olarak çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Bu vesileyle 'Sürdürülebilir Diyalog ile Köprüler Kuralım' Projesinin ilimize, ülkemize, engelli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " şeklinde konuştu.

Program, yapılan protokol konuşmalarının ardından günün anısına toplu fotoğraf çekilmesiyle devam etti. 10. 12. 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet