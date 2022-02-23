Uluslararası Enerji Ajansı: Metan gazı sızıntıları engellenirse kar edilir

Uluslararası Enerji Ajansı bugün Küresel Metan Takibi 2022 raporunu açıkladı. Rapora göre, 2021 yılında yakıt operasyonlarındaki metan gazı sızıntılarının 180 milyar metreküp doğalgaza eş değer olduğu ve bu sızıntının pazara sokulmasıyla kar elde edilebileceği ifade edildi.

IEA raporunda "2021'de fosil yakıt operasyonlarından kaynaklanan tüm metan sızıntıları elde edilip satılabilseydi, doğal gaz piyasalarına ek olarak 180 milyar metreküp doğal gaz tedarik edilmiş olacaktı. Bu, Avrupa'nın enerji sektöründe kullanılan tüm gazına eşdeğerdir ve günümüzün piyasa sıkılığını hafifletmek için fazlasıyla yeterlidir" ifadelerini kullandı.

Raporda sızıntıları ortadan kaldırmak için gerekli teknolojiye Norveç'in üretim tesislerinde ulaşıldığı belirtildi. Üretim ve işleme tesislerinden kaynaklanan küresel metan emisyonları, tüm üretici ülkelerin dünya çapında en düşük olan Norveç'in emisyon yoğunluğuna erişmesi halinde, emisyonların küresel olarak yüzde 90'dan fazla düşeceği vurgulandı.

Demirören Haber Ajansı - Dünya