Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı
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Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı

İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Haberler | Güncel

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı Lise öğrencileri tasarladıkları yarış araçları ile ilk kez piste çıktı Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: "TEKNOFEST yarışmalarına 111 ülkeden başvurular oldu" TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji...

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı

Lise öğrencileri tasarladıkları yarış araçları ile ilk kez piste çıktı

Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar:

"TEKNOFEST yarışmalarına 111 ülkeden başvurular oldu"

KOCAELİ - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde başladı. Yarışların startını veren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST'in tüm yarışmalarına 81 ilden başvurular var. 35 yarışmamız var. 111 ülkeden başvuru oldu" dedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TOSFED Yarış Pistinde, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları 65 takımın, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ise 36 takımın katılımıyla başladı. Teknik donamından tasarımlarına kadar üniversite ve lise öğrencileri tarafından hazırlanan araçlar TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda kıyasıya mücadele için piste çıktı. Alternatif ve temiz enerji kaynaklarının kullanımının otomotiv sanayisinde yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen yarışmanın startını ise Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal verdi. Startın verilmesi ile birlikte elemeleri geçen lise öğrencilerinin tasarladığı 21 araç, kıyasıya mücadeleye başladı.

Lise öğrencileri büyük heyecan yaşıyor

Bu yıl ilk kez yarışlara katılan lise öğrencileri ise büyük heyecan yaşıyor. Amaçlarının yarışmada derece almak olduğunu söyleyen lise öğrencileri, uzun süredir araçlarını tasarlamak için çalıştıklarını ifade etti. Gaziantep'ten farklı okulların bir araya gelerek tasarladığı araçla Kocaeli'ye gelen 11. sınıf lise öğrencisi Semih Karaça, "Biraz heyecan var. Bu ilk senemiz. Tatlı bir yorgunluk var, biraz heyecanlıyız. Ama bir şekilde yapacağız, güzel bir derece almayı bekliyoruz. Bizim yaşımızda bu tarz bir işe girişen çok az kişi var. Bizim için bu çok iyi bir şey. Ben bu devreleri yaparken teoride öğrenemeyeceğim birçok şeyi öğrenme fırsatı buldum. Bu büyük bir şey" dedi.

"Kıbrıslı gençlerin ne yapabileceğini Türkiye'ye göstermek en büyük hedefimiz"

Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden lise öğrencileri arkadaşları ile birlikte katılan Ömer Gander ise, ülkelerini temsil ettikleri için heyecanlı olduklarını belirterek, "Yarışmaya Kıbrıs'tan katılıyoruz. Biz burada Kıbrıs'ın ismini Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Çok büyük bir gurur, mutluluk bu. Kıbrıslı gençlerin ne yapabileceğini Türkiye'ye göstermek en büyük hedefimiz. Hocalarımızın, sponsorlarımızın çok büyük destekleri oldu. 11 kişi gözüküyoruz ama Kıbrıs'ta çok büyük bir destekçi kitlemiz var" diye konuştu.

"111 ülkeden başvuru oldu"

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ve yarışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise başvuru sürecinde yoğun bir ilgi ile karşılaştıklarını ifade ederek, "Yarışma başvuruları alındıktan sonra şu an yaklaşık 40 finalistimiz var. Bildiğim kadarı ile 500 başvuru var. En fazla ilgi gören yarışlardan bir tanesi. TEKNOFEST'in tüm yarışmalarına 81 ilden başvurular var. 35 yarışmamız var. 111 ülkeden başvuru oldu. 200 binin üzerinde öğrenci başvurdu. 12 binin üzerinde öğrencimiz yarışmalarımızda var. Bu yarışmada da 40 finalist var. Birazdan yarış başlayacak, yaklaşık bir saat kadar sürecek. Bu da tam bir Formula 1 heyecanı gibi" şeklinde konuştu.

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı
Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı
Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı
Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

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