Uluslararası Edirne Maratonu'nda enerji içeceği yerine "hardaliye" verilecek

KIRKLARELİ (AA) - Yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin atletin katılacağı Uluslararası Edirne Maratonu'nda sporculara enerji içeceği yerine, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen "Kırklareli Üzüm Hardaliyesi" verilecek.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı ve maraton koordinatörü Önder Akdağ, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, Avrupa Atletizm Birliğinin faaliyet takviminde yer alan organizasyonun 8 Mayıs'ta yapılacağını söyledi.

Atletlerin "2022 Edirne Yılı" için koşacağını belirten Akdağ, şunları kaydetti:

"Tabii koşu boyunca sporcuların enerji ihtiyacını karşılamak için birçok enerji içeceği firmasıyla çalışıyorduk. Bu yıl hardaliyeyi, Osmanlı'dan günümüze ulaşan içeceğimizi sporcularımızla paylaşacağız. TÜBİTAK'ın yapmış olduğu araştırmalarda spor yapan, efor gerektiren işler yapan kişilerin bu sağlıklı içeceği tüketebileceği yönünde araştırma sonucu var. Spor camiasını hardaliyeyle tanıştırıp ikram edeceğiz. Kürsü yapan sporculara ayrıca aileleriyle paylaşmaları için hediye olarak da vereceğiz."

Akdağ, sporcuların 10 ve 21 kilometre yarı maraton koşacağını belirterek, "42 kilometrelik maratonun koşulmaması kararı aldık. Bayramdan bir hafta sonraki süreçte organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bayram için tatillerini ülkemizde geçiren gurbetçilerin dönüş yolunda sınır kapısının kapalı olmasından dolayı yaşayacağı yoğunlukta herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığımız değerlendirmelerde böyle bir karar çıktı." diye konuştu.

Salgın nedeniyle öğrencilerle 2 yıldır Selimiye Camisi çevresinde gerçekleştiremedikleri mini maratonu bu yıl Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle organizasyon öncesi yapacaklarını dile getiren Akdağ, Trakya Üniversitesi öğrenci topluluklarının da Uluslararası Edirne Maratonu'nda koşacağını kaydetti.