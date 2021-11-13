EDİRNE (AA) - Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Edirne Maratonu, 8 Mayıs 2022'de koşulacak.

Dernek Başkanı Önder Akdağ, yönetim kurulu üyeleriyle kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Edirne'de 42 kilometrelik maraton gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi ve "2022 Edirne Yılı"nda büyük bir organizasyona imza atmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Maratona yerli ve yabancı yüzlerce atletin katılacağını ve kayıtların önümüzdeki günlerde başlayacağını anlatan Akdağ, şunları kaydetti:

"Bu tür büyük organizasyonlar o şehirlerin gelişmişliğini gösterir. Uluslararası Edirne Maratonu, 81 il içinde maraton koşulan 6'ncı il olarak Türkiye Atletizm Federasyonunun takviminde yerini aldı. Maratonumuz 8 Mayıs 2022'de koşulacak. Çalışmaların startını verdik. Türkiye'de maraton düzenlenen 5 kentte organizasyonlar büyükşehir belediyelerince gerçekleştiriliyor. Bir sivil toplum örgütü olarak bu kadar büyük bir organizasyonun altına imzamızı atarak, şehrimizin bileşenleriyle bunu başaracağımıza inanıyorum."

Akdağ, maratonun parkuruyla ilgili çalışma yaptıklarını, atletlerin Pazarkule Sınır Kapısı ve Kapıkule Sınır Kapısı'nı içine alan bir parkurda koşacaklarını ifade etti.

Selimiye Meydanı'ndan başlayacak yarışta atletlerin ilk önce Pazarkule Sınır Kapısı'na ardından Kapıkule Sınır Kapısı'na koşacağını belirten Akdağ, "Orada tam çıkış noktasında Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan 3 ülkenin sınırının olduğu bir toprak parçası var. Oradan dönüş yaparak bitiş noktasına dönülecek. 3 ülke toprağından geçen bir maraton olma özelliği olan bir koşu gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Akdağ, maraton kapsamında 21 ve 10 kilometre yarışlarının da gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

AA / Gökhan Zobar - Spor Haberleri

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