Uluslararası Edebiyat Yolu Bisikleti yarışlarının şampiyonu Rusya ve Malezya oldu
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Uluslararası Edebiyat Yolu Bisikleti yarışlarının şampiyonu Rusya ve Malezya oldu

Uluslararası Edebiyat Yolu Bisikleti yarışlarının şampiyonu Rusya ve Malezya oldu
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Spor

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Edebiyat ve Bisiklet Yolu Bisiklet Şampiyonası'nda kadınlarda Rusya'dan Anastasia Chursina, erkeklerde ise Malezya'dan Jambaljamts Sainbayar birinci oldu.

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Edebiyat ve Bisiklet Yolu Bisiklet Şampiyonası'nda kadınlarda Rusya'dan Anastasia Chursina, erkeklerde ise Malezya'dan Jambaljamts Sainbayar birinci oldu. Şampiyona sonunda yarışmacılar meyan şerbeti ve dondurmayla serinledi.

20 ülkeden 175 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyona 2 gün sürdü. Erkeklerde 130 sporcunun 150 kilometre, kadınlarda ise 45 sporcunun 97 kilometre pedal çevirdiği şampiyonada Rusya takımından Anastasia Chursina birinci, Ukraynalı takımından Sharga ikinci, Olga Shekel ise üçüncü oldu. Erkeklerde de Malezya'dan Jambaljamts Sainbayar birinci, takım arkadaşı Metkel Eyob ikinci, Salcano Sakarya BB takımından Ukraynalı Dzianis Marchuk ise üçüncü oldu.Yarışların sona ermesinin ardından düzenlenen törenle dereceye girenlerin ödülleri Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı tarafından verildi.MEYAN ŞERBETİ VE DONDURMAYLA SERİNLEDİLER

Öte yandan sıcak havada gerçekleşen yarışlar sonunda sporcular Maraş Dondurması ve meyan şerbeti ile serinledi. Şampiyonayı değerlendiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yarışların şehrin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açılışını gerçekleştirdiği Edebiyat Yolu'muzda bisiklet şampiyonası düzenledik. Kahramanmaraş'ın tanıtımı açısından son derece önemli olan bu etkinlikler sporda olduğu kadar turizmde de katkı sağlayacaktır" dedi.

- Kahramanmaraş
Uluslararası Edebiyat Yolu Bisikleti yarışlarının şampiyonu Rusya ve Malezya oldu
Uluslararası Edebiyat Yolu Bisikleti yarışlarının şampiyonu Rusya ve Malezya oldu
Uluslararası Edebiyat Yolu Bisikleti yarışlarının şampiyonu Rusya ve Malezya oldu
Uluslararası Edebiyat Yolu Bisikleti yarışlarının şampiyonu Rusya ve Malezya oldu
Uluslararası Edebiyat Yolu Bisikleti yarışlarının şampiyonu Rusya ve Malezya oldu
Uluslararası Edebiyat Yolu Bisikleti yarışlarının şampiyonu Rusya ve Malezya oldu
Uluslararası Edebiyat Yolu Bisikleti yarışlarının şampiyonu Rusya ve Malezya oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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