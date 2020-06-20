Uluslararası düzeyde göçmen kaçakçılığını organize eden şebekeye yönelik operasyonda 26 zanlı...
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Uluslararası düzeyde göçmen kaçakçılığını organize eden şebekeye yönelik operasyonda 26 zanlı...

Ağrı merkezli 3 ilde ve İran'da, uluslararası düzeyde göçmen kaçakçılığını organize ettiği tespit edilen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 26 zanlı tutuklandı.

Uluslararası düzeyde göçmen kaçakçılığını organize eden şebekeye yönelik operasyonda 26 zanlı...
20.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:34

Ağrı merkezli 3 ilde ve İran'da, uluslararası düzeyde göçmen kaçakçılığını organize ettiği tespit edilen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 26 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı merkezli, komşu İran ülkesi ile Van ve Tekirdağ illerini kapsayan uluslararası düzeyde göçmen kaçakçılığını organize eden şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, drone desteğiyle eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 26 kişiyi adreslerinde gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda sahte belge düzenlenmesinde kullanılan kaşe, numaratör, baskı makinaları, bilgisayar, çok sayıda sahte pasaport ile sahte ikamet izin belgesi, bir kurusıkı tabanca, bir silah ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 642 göçmen de yakalanarak haklarında işlem yapıldı, 26 araca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 26 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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