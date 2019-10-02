02.10.2019 15:49

Fethi Gemuhluoğlu'nun "İnsana dost olmak, fikre dost olmak, koms¸uya dost olmak, cogˆrafyaya dost olmak, tarihe dost olmak, kendi vücuduna dost olmak" düs¸üncesinden hareketle "dostluk" kavramını merkeze alan "Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali" jürisi belli oldu.

Bu yıl 13, 14 ve 15 Aralık'ta ikincisi düzenlenecek festivalin jürisi ve detayları, basın ve sektör buluşmasında paylaşıldı.

Reis Çelik başkanlığında toplanacak jüride yönetmen Vuslat Saraçoğlu, İranlı yönetmen Nima Javadi, oyuncu Feyyaz Duman ve Bosna Herkesli yönetmen Ado Hasanoviç yer alacak.

En genis¸ anlamıyla dostluk kavramını, güncel sanatların en etkili formlarından biri olan sinema yoluyla yeniden okumak, düşünmek ve hayatımızdaki yansımalarını çoğaltmak niyetiyle yola çıkan festivalde, çeşitli konferanslar, söyles¸iler, atölyeler, yarışmalar, film gösterimleri ?yapılacak.

Festivalde farkındalık oluşturulması ve dostluğun büyütmesi hedeflenirken, bu yıl Fono Film işbirliğiyle 30-31 Ekim'de, filmlerin teknik anlamda da kabul edilebilir bir standarta kavuşması amacıyla "Post Prodüksiyon Atölyesi" düzenlenecek.

Geçen yıl yarışma seçkisinde 17, Panorama Seçkisi'nde 14 ve Kırk Yıllık Hatır Seçkisi'nde 17 filmi izleyiciyle buluşturan festivalin direktörü Faysal Soysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 800'e yakın başvuru aldıklarını ve büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

Son başvuru tarihi 15 Ekim

Soysal, başvuranlarda bir yaş sınırı gözetilmemesine rağmen kısa film yarışması olmasından dolayı daha çok gençlerin ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Fethi Gemuhluoğlu'nun dostluk felsefesini yaymak, belirginleştirmek ve diğer coğrafyaların bundan haberdar olmasını sağlamayı hedefledikleri festivalin kapsayıcı yönüne değinen Soysal, "Bu festival, Türkiye'nin Afrika'yla Orta Doğu'yla dünyada yeni oluşturduğu dostluk yüzünün sanatsal anlamdan bir yansıması olacak. Son başvuru tarihimiz 15 Ekim. Başvurularımız şu anda kadar iyi gidiyor. Yine güzel bir jüri olacak. Festivalin ikinci yılı olmasına rağmen sektörden de çok ciddi ilgi ve takdir görüyoruz." diye konuştu.

Faysal Soysal, festivalin tematik olmadığını vurgulayarak, "Adı dostluk film festivali olmasına rağmen yelpazemizin ne kadar geniş olduğu ortada. Bunu geçen yıl ödül alan filmlere, başvuran filmlerin çeşitliliğine bakarak da anlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Festival Genel Koordinatörü Mehmet Lütfi Şen de geçen yıl çok güzel bir başlangıç yaptıklarına dikkati çekerek, "Dünyadaki tüm ülkelerin yarıdan fazlasından film aldı festival. Tabii bu, kaliteye de yansıdı. Yarışma filmlerimiz, özel olarak hazırladığımız 'Kırk Yıllık Hatır', 'Panoroma' bölümü çok üst seviyede geçti. Bütün sektör ve izleyiciler memnundu. Bu sene bunu bir tık daha yukarıya taşımak istiyoruz."

"Fethi Gemuhluoğlu felsefesinin hangi cümlesine tutunursanız kurtulursunuz"

Geçen yıl "Dost Ülke Yansıması"nı Bosna Hersek'te gerçekleştirdiklerine işaret eden Şen, şöyle devam etti:

"İstanbul'da hem Asya hem Avrupa yakasında gösterimlerimiz olacak. Salt Galata'da yine uluslararası söyleşimiz ve özel gösterimlerimiz olacak. Festivali hem dünyadaki hem Türkiye'deki herkese ulaşmak için yapıyoruz. İnsanların bu kadar ayrıştığı ve kapitalleştiği, rantların çok önde olduğu bir dönemde 'dostluk' diye ortaya çıktık. Bu aslında Anadolu'nun bir mayası. Fethi ağabeyin felsefesinin hangi cümlesine tutunursanız kurtulursunuz, öyle bir felsefe. Kendine dost olmaktan, tabiata dost olmaktan bahsediyor."

Şen, festival çıtasını daha yükseğe çıkaracaklarını belirterek, "Dünyanın bu ayrışım çağına çomak sokmak için yola çıktık. Geçen sene bütün dünya ile beraber ve bize destek veren medya, sektör, izleyicilerle beraber güzel bir sinerji ürettik. Bu sene bunu daha yukarı taşımak zorundayız." dedi.

İnsanlığı paranın değil dostluğun kurtaracağını savunan Mehmet Lütfi Şen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dostluğu artırmak, bu ayrışım çağına çomak sokmak zorundayız. Anadolu'nun bu değerli mayasını kendi çocuklarımıza ve gençlerimize taşımak zorundayız ama artık global dünyada kendi çocuklarımıza bir şey götürmenin yolu bütün dünyaya götürmekten geçiyor. O yüzden uluslararası bir festivaliz."

Festival filmleri "Yarışma", "Kırk Yıllık Hatır" ve "Panorama" başlıklı 3 ayrı seçki ve özel gösterimlerle sinemaseverlerle buluşacak.

Bu yıl farklı illerde de özel gösterimlerin yapılması planlanan "2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali"nde, film öncesi söyleşileri ile jüri üyelerinin katılacağı festival söyleşisi de yapılacak.

Kaynak: AA