Uluslararası net doğrudan yatırım girişi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 azalarak 606 milyon dolar oldu.

Ekonomi Bakanlığı, bu yılın ocak ayına ilişkin "Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni"ni yayımladı.

Buna göre, ocakta Türkiye'ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 azalarak 678 milyon dolardan 606 milyon dolara geriledi.

Ocakta 337 milyon dolar sermaye girişi görülürken, nakit sermaye girişinin 142 milyon dolarlık bölümü Avrupa Birliği (AB) ve 118 milyon dolarlık kısmı da Asya ülkeleri kaynaklı oldu.

Söz konusu ayda 629 uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruldu, 6 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti.

Bu dönemde 635 uluslararası sermayeli şirketin, başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere gayrimenkul kiralama, iş faaliyetleri ve inşaat sektörlerinde hizmet verdikleri görüldü. İmalat sanayisinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerde makine ve teçhizat imalatı ilk sırada yer aldı.

Aynı dönemde kayıtlı sermayesi 500 bin doların üzerinde olan 10 uluslararası sermayeli şirket, şube kuruluşu ile yabancı ortak iştiraki gerçekleşti. Bu şirketlerin 4'ü toptan ve perakende ticaret sektöründe, 3'ü ise gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri sektöründe hizmet gösterdi.

Ocak ayında kurulan 635 uluslararası sermayeli şirketin 416'sının Yakın ve Ortadoğu ülkeleri, 87'sinin AB, 52'sinin ise Kuzey Afrika ülkeleri ortaklı şirketler olduğu kaydedildi.

Verilere göre, ocak sonu itibarıyla Türkiye'deki uluslararası sermayeli şirket ve şube sayısı 52 bin 695'e ulaştı. 6 bin 885 yerli sermayeli şirkete uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. Böylece toplamda 59 bin 580 uluslararası sermayeli şirket faaliyette bulundu.

Uluslararası sermayeli şirketlerin ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise AB ülkeleri ortaklı girişim sayısının 22 bin 353 ile birinci sırada bulunduğu belirlendi. Bunların içinde Almanya 7 bin 115 şirket ile ilk sırayı aldı. Bu ülkeyi 3 bin 74 şirketle İngiltere ve 2 bin 791 şirketle Hollanda takip etti.

Söz konusu şirketlerin illere göre dağılımında ise 36 bin 208 ile İstanbul başı çekerken, bu ili 5 bin 275 şirketle Antalya, 3 bin 111 şirketle Ankara ve 2 bin 595 şirketle İzmir izledi.

İstanbul'daki uluslararası sermayeli şirketlerin 14 bin 146'sı toptan ve perakende ticaret, 6 bin 279'u gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri, 4 bin 292'si imalat sanayi sektörlerinde, kalanları diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor.

24 projeye yatırım teşvik belgesi düzenlendi

Ekonomi Bakanlığı tarafından ocak ayında yatırım teşvik belgesi düzenlenen 24 proje kapsamında yaklaşık 483,6 milyon dolar tutarında yatırım yapılması öngörüldü.

Yatırım teşvik belgelerinin 17'si imalat, 5'i hizmetler, 2'si ise madencilik sektörleri ile ilgili düzenlendi.