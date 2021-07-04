Uluslararası Dini Yayıncılar Derneğinin yönetim kurulu belirlendi

Dini yayıncılık alanında önde gelen yayınevlerinin uluslararası tematik oluşturması amacıyla kurulan Uluslararası Dini Yayıncılar Birliğinin Türkiye teşkilatlanmasının ilk genel kurulu, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nde yapıldı.

Dini yayıncılık alanında önde gelen yayınevlerinin uluslararası tematik oluşturması amacıyla kurulan Uluslararası Dini Yayıncılar Birliğinin Türkiye teşkilatlanmasının ilk genel kurulu, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nde yapıldı.

Dünya genelinde, İslam alanında yayıncılık faaliyeti yapanların karşılıklı tecrübe paylaşımı ve ortak projeler üretmesi adına kuruluş çalışmaları başlatılan birliğin Türkiye yapılanmasının hazırlıkları tamamlandı.

Geçen yıl aralık ayında Türkiye teşkilatlanmasına başlayan İnsan, Erkam, Ketebe, Semerkand, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, Nar ve Akdem Yayınları, uzun süredir yurt dışında dini yayıncılık alanında çalışmalar yürüten yayıncılarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Birliğin Türkiye yapılanması olarak İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut'un divan başkanlığındaki 1. Olağan Genel Kurulunda dini yayıncılığın dünyada yaşadığı sorunlar ve çözümlerine dair yapılacak projeler üzerinde duruldu.

Altı aylık bir sürede beş kıtada 33 ülkeden 50'yi aşkın yayıncıyla görüşmelerin yapıldığını ifade eden Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı Yayıncıları yöneticisi ve derneğin kurucusu Fikret Arslan, uluslararası yapılanma çalışmalarına devem edildiğini söyledi.

Arslan, Türkiye'de uluslararası sivil toplum kuruluşlarının sayısının az olduğunu, bu alanda tecrübeli isimlerle çok sayıda istişare toplantılarının yapıldığını belirtti.

Uluslararası Dini Yayıncılar Derneği Kurucu Başkanı Dr. Muhammed Ağırakça ise sektörün önemli sivil toplum kuruluşları bünyesinde gerçekleştirdikleri organizasyonlardan önemli tecrübeler edindiklerini, İslami yayıncılığın uluslararası gelişimi ve birlikte proje üretmesi için bu tecrübeleri yeni bir uluslararası oluşumla değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Türkiye'de İslami yayıncılığın yerel boyuttan uluslararası boyuta taşınması için oluşumun önemine dikkati çeken Ağırakça, Türkiyeli yayıncıların artık web sitelerinin ve kataloglarının farklı dillerde de hazırlandığını, kitap özetlerinin, yayın tanıtım kataloglarının ve yazarların artık dünya genelinde tanıtıldığını bildirdi.

Ağırakça, dünya genelindeki fuarlarda Türkiye'deki İslami düşünce ve bilgi üretiminin farklı dillere tercüme edilmediğini, bunun en temel sebebinin dini yayıncılık alanındaki Türkiyeli yayıncıların içlerine kapalı bir yapıda çalışmalar yürütmesi olarak belirtti.

Türkiye'nin son 20 yılda dünya genelinde önemli bir siyasi aktör olduğunu ancak bunun kültür ve düşünce dünyasında tam karşılığının görülmediğinin altını çizen Ağırakça, bu tür açılımların devlet eliyle değil sivil oluşumlarla sağlanabileceğini dile getirdi.

Birliğin Türkiye yapılanması olarak çalışmalarına devam edecek Uluslararası Dini Yayıncılar Derneğinin yönetim kuruluna Akdem, İnsan, Ketebe, Erkam, Semerkand, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı