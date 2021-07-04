Uluslararası Dini Yayıncılar Derneğinin yönetim kurulu belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uluslararası Dini Yayıncılar Derneğinin yönetim kurulu belirlendi

Uluslararası Dini Yayıncılar Derneğinin yönetim kurulu belirlendi
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Dini yayıncılık alanında önde gelen yayınevlerinin uluslararası tematik oluşturması amacıyla kurulan Uluslararası Dini Yayıncılar Birliğinin Türkiye teşkilatlanmasının ilk genel kurulu, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nde yapıldı.

Dini yayıncılık alanında önde gelen yayınevlerinin uluslararası tematik oluşturması amacıyla kurulan Uluslararası Dini Yayıncılar Birliğinin Türkiye teşkilatlanmasının ilk genel kurulu, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nde yapıldı.

Dünya genelinde, İslam alanında yayıncılık faaliyeti yapanların karşılıklı tecrübe paylaşımı ve ortak projeler üretmesi adına kuruluş çalışmaları başlatılan birliğin Türkiye yapılanmasının hazırlıkları tamamlandı.

Geçen yıl aralık ayında Türkiye teşkilatlanmasına başlayan İnsan, Erkam, Ketebe, Semerkand, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, Nar ve Akdem Yayınları, uzun süredir yurt dışında dini yayıncılık alanında çalışmalar yürüten yayıncılarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Birliğin Türkiye yapılanması olarak İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut'un divan başkanlığındaki 1. Olağan Genel Kurulunda dini yayıncılığın dünyada yaşadığı sorunlar ve çözümlerine dair yapılacak projeler üzerinde duruldu.

Altı aylık bir sürede beş kıtada 33 ülkeden 50'yi aşkın yayıncıyla görüşmelerin yapıldığını ifade eden Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı Yayıncıları yöneticisi ve derneğin kurucusu Fikret Arslan, uluslararası yapılanma çalışmalarına devem edildiğini söyledi.

Arslan, Türkiye'de uluslararası sivil toplum kuruluşlarının sayısının az olduğunu, bu alanda tecrübeli isimlerle çok sayıda istişare toplantılarının yapıldığını belirtti.

Uluslararası Dini Yayıncılar Derneği Kurucu Başkanı Dr. Muhammed Ağırakça ise sektörün önemli sivil toplum kuruluşları bünyesinde gerçekleştirdikleri organizasyonlardan önemli tecrübeler edindiklerini, İslami yayıncılığın uluslararası gelişimi ve birlikte proje üretmesi için bu tecrübeleri yeni bir uluslararası oluşumla değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Türkiye'de İslami yayıncılığın yerel boyuttan uluslararası boyuta taşınması için oluşumun önemine dikkati çeken Ağırakça, Türkiyeli yayıncıların artık web sitelerinin ve kataloglarının farklı dillerde de hazırlandığını, kitap özetlerinin, yayın tanıtım kataloglarının ve yazarların artık dünya genelinde tanıtıldığını bildirdi.

Ağırakça, dünya genelindeki fuarlarda Türkiye'deki İslami düşünce ve bilgi üretiminin farklı dillere tercüme edilmediğini, bunun en temel sebebinin dini yayıncılık alanındaki Türkiyeli yayıncıların içlerine kapalı bir yapıda çalışmalar yürütmesi olarak belirtti.

Türkiye'nin son 20 yılda dünya genelinde önemli bir siyasi aktör olduğunu ancak bunun kültür ve düşünce dünyasında tam karşılığının görülmediğinin altını çizen Ağırakça, bu tür açılımların devlet eliyle değil sivil oluşumlarla sağlanabileceğini dile getirdi.

Birliğin Türkiye yapılanması olarak çalışmalarına devam edecek Uluslararası Dini Yayıncılar Derneğinin yönetim kuruluna Akdem, İnsan, Ketebe, Erkam, Semerkand, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

Sıcak havadan bunalan vatandaşların serinleme yöntemleri ilginç görüntülere sahne oldu
Sıcak havadan bunalan vatandaşların serinleme yöntemleri ilginç görüntülere sahne oldu
TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 9 OLDU
TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 9 OLDU
Dışişleri Bakanlığından Akdeniz'de batan göçmen botuna ilişkin açıklama Açıklaması
Dışişleri Bakanlığından Akdeniz'de batan göçmen botuna ilişkin açıklama Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Taner Ölmez Civan Canova Ece Çeşmioğlu Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Diego Costa Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uluslararası Dini Yayıncılar Derneğinin yönetim kurulu belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 16:35:56. #1.15#

title