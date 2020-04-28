Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu'ndan Hindistan'ın 'kara listeye' alınması için çağrı
ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu (USCIRF), Dışişleri Bakanlığına, "ibadet özgürlüğü karnesi kötü olan Hindistan'ı kara listeye alma" çağrısında bulundu.
28.04.2020 20:21 | Son Güncelleme: 28.04.2020 20:21
ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu (USCIRF), Dışişleri Bakanlığına, "ibadet özgürlüğü karnesi kötü olan Hindistan'ı kara listeye alma" çağrısında bulundu.
Komisyon, "2020 Dini Özgürlükler" raporunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com