"Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu" sona erdi

20.10.2019 11:10

Batman'da 6 ülkeden 80 din görevlisi ve akademisyenin katılımıyla yapılan "Uluslararası 10. Din Görevlileri Sempozyumu" son erdi.

Batman Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi Dekanı Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.Dr. Şemsettin Dursun, Batman İl Müftülüğü, Batman Üniversitesi, İmam Hatipliler Derneği, Yunus Emre Cami Vakfı ve Medrese Alimleri Vakfı'nca gerçekleştirilen sempozyumda 70'in üzerinde bildiri sunulduğunu söyledi.

Sempozyumun "davet dili" sloganıyla düzenlendiğini işaret eden Dursun, şöyle konuştu:

"Tabi salonların dolu olması bizi sevindirdi. Batmanlılar bu sempozyuma sahip çıktılar. Bu davet dili Batman ve ülkemiz için bir milat oldu. Çünkü İslam'ın insanlara nasıl anlatılması gerektiği konusunda epey kafalar karışıktı ama bilimsel manada bunlar ortaya konuldu. Onun için ben diyorum ki neslin ıslahı arzın imanı geleceğimizin inşası ve varlık dünyasının ihyası ancak Müslümanların sorumluluklarıyla olur. Bu sorumluluk bilinciyle hareket edildi ve buraya katılan herkes nasibini aldı."

Kaynak: AA