Uluslararası dil sınavları SAÜ'de uygulanmaya başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uluslararası dil sınavları SAÜ'de uygulanmaya başlandı

24.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:44
Uluslararası dil sınavları SAÜ'de uygulanmaya başlandı

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) uluslararası dil sınavlarının uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) uluslararası dil sınavlarının uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektörlük Yabancı Diller Bölümü tarafından uluslararası dil sınavlarının SAÜ'de uygulanması amacıyla yürütülen süreçte ilk olarak "TOEFL IBT" yetkili sınav merkezi olunması için gereken süreçlerin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yabancı Diller Bölüm Başkanı Dr. Ulvican Yazar, SAÜ'nün artık "STN20423A, Sakarya University (PUBLIC)" ismiyle TOEFL IBT sınavlarının yapılacağı yetkili bir sınav merkezi olduğunu belirterek, takip eden günlerde de diğer uluslararası sınavlar içinde yer alan PTE Academic, Cambridge Assessment English, IELTS sınavlarının uygulama merkezi olacağını kaydetti.

Yazar, öğrencilerin ve akademisyenlerin bundan sonra sınav için çevre illere gitmek zorunda kalmayacaklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Teknik alt yapıların tamamlanmasıyla birlikte 4 dil becerisinin ölçüldüğü uluslararası dil sınavları ölçütlerinde, bölümümüz öğretim elemanları tarafından hazırlanacak ve uygulanacak yerli sınavımız uygulanmaya başlayacaktır. Bu sayede söz konusu sınavlara girmek isteyen öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz çevre illerde olan sınav merkezlerine gitmek zorunda kalmayacaklar ve çevre illerden sınavlara girmek isteyenler de üniversitemiz sınav merkezlerinde sınavlara katılabileceklerdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Ahmet Ünal Çeviköz
Magazin Burak Özçivit Murat Dalkılıç Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uluslararası dil sınavları SAÜ'de uygulanmaya başlandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 14:53:58. #1.14#
title