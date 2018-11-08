Mardin'de düzenlenen "Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi" başladı.

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Mardin Artuklu Üniversitesince düzenlenen, "Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi" Atatürk Kültür Merkezinde başladı.

08-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek kongreye bilim tarihi, güzel sanatlar ve modern bilim alanlarında ulusal ve uluslarası düzeyde 180 ilim, bilim adamı katılıyor.

Kongrede dil, düşünce, din bilimleri, felsefe ve tarih alanlarında sunumlar yapılacak.