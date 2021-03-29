Uluslararası Dijital Medya Derneği ilk olağan genel kurulunu yaptı

Uluslararası Dijital Medya Derneğinin ilk olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Uluslararası Dijital Medya Derneğinin ilk olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yıldıray Deniz Barak'ın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, bütçe raporlarının okunup oylanmasının ardından seçim yapıldı.

Uluslararası Dijital Medya Derneği Yönetim Kurulu, Adil Koçalan'ın başkanlığında Yavuz Yılmaz, Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, Osman İslam, Ersin Topçu, Sefai Uzunyurt, Ufuk Güngör, Hilmi Karayiğit ve Yasemin Uslu'dan oluştu.

Denetim Kurulu üyeliklerine Durmuş Çelen, Doğukan Akın ve Namık Kemal Tuncer seçildi.

Adil Koçalan, gazetecilik mesleğiyle topluma hizmet etmekten mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yapacağımız basın yayın faaliyetlerine ilave olarak kültür gezileri ile üyelerimizin ufkunu açmak, önemli gün ve haftalarda üyelerimiz ile bir aya gelerek, dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak adına güzel çalışmalar ortaya koyacağımıza inanıyorum. Örgütsüz hiçbir başarı sağlanamaz düşüncesiyle çıktığımız bu yolda üyelerimiz ve sektörün menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Mesleğin ve sektörün çok ciddi sıkıntıları ve sorunları var. Öncelikli olarak dijital medya ve yerel basın çalışanlarının özlük hakları, sendikalaşma, özgürlükleri alanlarında sıkıntıları vardır. Özellikle kısıtlı imkanlarla yayın yapan gazete, televizyon, radyo, internet gazeteleri ve bunların bünyelerinde çalışan emekçilerin sosyal hakları gibi bir dizi problemlerimiz ve sorunlarımız var. Bu sorunları aşmanın ve çözmenin yolu da iyi örgütlenmelerden ve birlik olmaktan geçiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur