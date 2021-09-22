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Uluslararası Destek Grubu, Lübnan makamlarına halkın yükünü hafifletme çağrısı yaptı

AA / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel
Uluslararası Destek Grubu, Lübnan makamlarına halkın yükünü hafifletme çağrısı yaptı

Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu, Lübnan makamlarına yeni hükümetin eylem planı doğrultusunda ekonomik krizin getirdiği zorluklara karşı halkın yükünü hafifletecek adımlar atması çağrısında bulundu.

Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu, Lübnan makamlarına yeni hükümetin eylem planı doğrultusunda ekonomik krizin getirdiği zorluklara karşı halkın yükünü hafifletecek adımlar atması çağrısında bulundu.

Uluslararası Destek Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'da yeni hükümetin kurulması ve Meclis'ten güvenoyu alması memnuniyetle karşılandı.

Lübnan makamlarına, Bakanlar Kurulu'nca onaylanan eylem planı doğrultusunda ekonomik krizin getirdiği zorluklara karşı temel hizmetlerin sağlanmasıyla halkın yükünü hafifletecek adımlarda hızlı davranılması çağrısının yer aldığı açıklamada, yetkililere 2022 yılındaki genel seçimlerin nezih ve şeffaf olarak gerçekleşmesi için gerekli hazırlıkları yapma hatırlatması yapıldı.

Uluslararası toplumun güçlü desteklerinin yanı sıra Lübnan halkına istikrar ve kalkınmayı sağlamak ile güveni geri kazanmak için gerekli reformları hayata geçirme talebinde bulunulan açıklamada, ayrıca Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmanın hızlıca tamamlanmasının gerektiğine dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği (AB) ve Arap Birliği'nin yanı sıra ABD, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve Çin'in oluşturduğu "Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu", 2013'te kurulmuştu.

Lübnan'da hükümeti kurma süreci 13 ay aldı

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etmek zorunda kalan Hassan Diyab hükümetinden sonra siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yeni hükümeti kurma süreci 13 ay aldı.

Necib Mikati başbakanlığında 13 ay aradan sonra 10 Eylül'de yeni hükümet, 20 Eylül'de Meclis'ten güvenoyu almıştı.

AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri
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Haber: Uluslararası Destek Grubu, Lübnan makamlarına halkın yükünü hafifletme çağrısı yaptı - Haberler
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