Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Komşu ülkelerde mağdur ve mazlum edilen sivil vatandaşların haklarının onlara iade edilmesi, daha da önemlisi sivil vatandaşların tekrar kendi topraklarında, köylerinde, ilçelerinde yaşayabilmeleri adına olağanüstü bir mücadele veriyoruz." dedi.

Bakan Arslan, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen ve gün boyu süren Uluslararası Denizcilik Zirvesi'nin gala yemeğine katıldı.

Gecede konuşan Arslan, Türkiye'nin denizcilik sektöründe sağladığı ilerlemelere değinerek, artık dünyada denizcilik alanında söz sahibi olduklarını söyledi.

Gün boyunca denizcilikle ilgili konuşulduğunu dile getiren Arslan, verimli bir etkinlik geçirildiğini ifade etti.

Arslan, Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, "Komşu ülkelerde mağdur ve mazlum edilen sivil vatandaşların haklarının onlara iade edilmesi, daha da önemlisi sivil vatandaşların tekrar kendi topraklarında, köylerinde, ilçelerinde yaşayabilmeleri adına olağanüstü bir mücadele veriyoruz." diye konuştu.

Mehmetçik'in orada hayatı pahasına mücadele verdiğini dile getiren Arslan, "Bu mücadelede eğer şehitlerimiz varsa biliniz ki bu terör örgütleriyle mücadelemizden kaynaklı değildir. Oradaki sivil vatandaşların herhangi birinin burunlarının dahi kanamaması için gösterdiğimiz hassasiyetlerden kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Haklı Türkiye'nin sesi olun"

Bakan Arslan, yabancı konukların bu hassasiyeti bilmelerini istediğini kaydederek, "Siz de lütfen başka platformlarda dostlarımız olarak Türkiye'nin sesi olun. Bunu çok önemsiyoruz." dedi.

Arslan, gün boyu süren etkinliğe yaptığı katkılar dolayısıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü (İMO) Genel Sekreteri Kitack Lim ile diğer konuklara teşekkür etti.

Açılışına Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı etkinlik kapsamında sabahtan bu yana önemli konuşmacıların yer aldığı "Denizciliğin Rotası ve Küresel Trendler", "Denizcilikte Dijital Dönüşüm", "Deniz Ticaretinde Büyüme ve Fırsatlar: Deniz Fırsatlar Yaratır", "Denizin Kalbi: Çevre" başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.