Uluslararası Denizcilik Örgütü, Sahil Güvenlik Komutanlığı timini "Üstün Cesaret Takdiri"ne değer gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uluslararası Denizcilik Örgütü, Sahil Güvenlik Komutanlığı timini "Üstün Cesaret Takdiri"ne değer gördü

Uluslararası Denizcilik Örgütü, Sahil Güvenlik Komutanlığı timini 'Üstün Cesaret Takdiri'ne değer gördü
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış, Emniyet, Güvenlik, Arama ve Kurtarma Timine (DEGAK) "Üstün Cesaret Takdiri" verdi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış, Emniyet, Güvenlik, Arama ve Kurtarma Timine (DEGAK) "Üstün Cesaret Takdiri" verdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, IMO çatısı altındaki Uluslararası Deniz Ticaret Odası, Uluslararası Kılavuz Kaptanlar Birliği, Uluslararası Gemi Kaptanları Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kurtarma Birliği, Uluslararası Deniz Kurtarma Federasyonu ve Uluslararası Ulaştırma İşçileri Federasyonu temsilcilerinden oluşan kurul Üstün Cesaret Ödülü için 23 ülke ve 4 uluslararası kuruluşça sunulan 37 adayı değerlendirdi.

Kurulun teklifleri IMO Konseyi ile IMO'nun ana organları olan Deniz Emniyeti Komitesi, Deniz Çevresinin Korunması Komitesi, Teknik İşbirliği Komitesi, Kolaylaştırma Komitesi Başkanları ile Mevzuat Komitesi Başkan Yardımcısından oluşan jüri heyetince görüşüldü.

Nihai değerlendirme sonucunda Vietnam tarafından gösterilen aday "Üstün Cesaret Ödülü"ne layık görülürken, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı DEGAK-20 Timi de bu ödülden sonraki en önemli ödül olan "Üstün Cesaret Takdiri"ne değer görüldü.

"Üstün Cesaret Takdiri"ne konu olay

İstanbul Samatya açıklarında 10 Ekim 2020'de saat 03.20'de bir balıkçı teknesi alabora olmuş, 4 sahil güvenlik botu ve 1 dalış, DEGAK Özel Timi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 1 tahlisiye botu ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilerek arama-kurtarma faaliyetleri yürütmüştü. Alabora olan teknedeki 13 kişiden 10'u çevredeki balıkçı teknelerince kurtarılmış, 3 kişinin kurtarılması için DEGAK-20 Timindekiler hayatlarını tehlikeye atarak sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürmüş, 1 kişi kurtarılmış, hayatını kaybeden 2 kazazedenin cansız bedeni denizden çıkarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Kuzguncuk'ta denizde ölüm kalım savaşı! Anadolu Ajansı görevlisi, iskeleye kadar geldikten sonra denizin dibine battı
Kuzguncuk'ta denizde ölüm kalım savaşı! Anadolu Ajansı görevlisi, iskeleye kadar geldikten sonra denizin dibine battı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Muharrem İnce Fahrettin Koca
Magazin Tarkan Şevval Sam Düm Tek Tek Melisa Döngel
Spor Salih Uçan Burak Elmas Şaban Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uluslararası Denizcilik Örgütü, Sahil Güvenlik Komutanlığı timini "Üstün Cesaret Takdiri"ne değer gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 21:51:20. #1.14#

title