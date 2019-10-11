Uluslararası Demokratlar Birliğinden "Barış Pınarı Harekatı"na destek
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), 12 dilde yayımladığı basın açıklamasıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), 12 dilde yayımladığı basın açıklamasıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
UID'in Genel Başkanı Bülent Bilgi'nin imzasını taşıyan açıklamada, "Tu¨rkiye Cumhuriyeti'nin attığı bu adımı destekliyor, insanlık ve dayanışma adına uluslararası toplumu bu harekatı desteklemelerini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Terör örgu¨tu¨ PKK/PYD-YPG'nin sivillere yönelik terör eylemlerinin anlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tu¨rkiye, Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği bu askeri harekat ile terör örgu¨tu¨ PYD/PKK'nın bu saldırılarını sona erdirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca PYD/PKK işgali öncesinde bu bölgede Tu¨rkmenler, Araplar ve Ku¨rtler birlikte yaşamaktaydı. PYD/PKK terör örgu¨tu¨ bölgede kendisine muhalif Arap, Tu¨rkmen ve Ku¨rtleri su¨rmek suretiyle bölgenin demografik yapısını değiştirmektedir. Bir çok dini grup su¨rgu¨ne gönderilirken, muhalif bu¨tu¨n aşiretler bu¨yu¨k ölçu¨de zarar gördu¨. Tu¨rkiye bu harekat ile bölgenin demografik yapısını eski haline getirmeyi ve gu¨venliği sağlamayı öngörmektedir.
Operasyonun bir diğer amacı Suriye'de gu¨venli bir bölge oluşturmak, Tu¨rkiye ve Avrupa'da yoğunluklu olarak yaşamakta olan Suriyeli sığınmacıları vatanlarına kavuşturmaktır."
Operasyonun başarılı olması halinde sığınmacıların, can ve mal kaygıları olmaksızın bu gu¨venli bölgeye yerleştirilecekleri vurgulanan açıklamada, "Bu, hem sığınmacıların vatanlarına kavuşması, artan mu¨lteci nefretinden nihai olarak kurtulmaları açısından hem de Avrupa u¨lkelerinin sığınmacılara karşı yerine getirmek durumunda olduğu sorumluluklarının ciddi ölçu¨de azalması açısından yararlı olacaktır. Bu sayede özellikle Avrupa'da yu¨kselişte olan aşırı sağcı akımların sığınmacılara ilişkin sosyal ve ekonomik argu¨manları ortadan kalkmış olacaktır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Tu¨rkiye'nin uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkının kullanıldığı hatırlatılırken, harekatın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması saikiyle gerçekleştirildiğinin altı çizildi.
Tu¨rk ordusunun bölgede yaşayan sivil halka karşı tu¨m sorumlulukları yerine getirdiği ifade edilen açıklamada, "Bu harekat sayesinde, Suriye'nin toprak bu¨tu¨nlu¨ğu¨ sağlanacak ve bölgedeki sivil halk terör örgu¨tlerinin baskısından kurtarılacaktır. Bölgeye barış ve huzur yeniden getirilecektir.
UID olarak Tu¨rkiye Cumhuriyeti'nin attığı bu adımı destekliyor, insanlık ve dayanışma adına uluslararası toplumdan bu harekatı desteklemelerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.