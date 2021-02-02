Uluslararası Demokratlar Birliğinde Köksal Kuş, Genel Başkanlık görevini devraldı
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Uluslararası Demokratlar Birliğinde Köksal Kuş, Genel Başkanlık görevini devraldı

02.02.2021 23:31 | Son Güncelleme: 02.02.2021 23:35
Uluslararası Demokratlar Birliğinde Köksal Kuş, Genel Başkanlık görevini devraldı

Almanya'nın Köln kentinde 24 Ocak'ta düzenlenen genel kurulda Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı seçilen Köksal Kuş, Bülent Bilgi'den görevi devraldı.

Almanya'nın Köln kentinde 24 Ocak'ta düzenlenen genel kurulda Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı seçilen Köksal Kuş, Bülent Bilgi'den görevi devraldı.

Köln'deki UID Genel Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreninde, Bilgi'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Kuş, şükranla devraldıkları bu bayrağı daha ilerilere taşımanın ve daha büyük işleri başarmanın mücadelesini yine birlikte vereceklerini söyledi.

UID Genel Başkanı Kuş, "Anadolu insanının tarihinde göç olgusu önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda 1961 iş gücü anlaşmasıyla başlayan süreç son yüzyılda Anadolu'dan Avrupa'ya gerçekleşmiş en kapsamlı göç olarak tezahür etmiştir. Avrupa'daki Anadolu insanının hikayesi hem doğdukları hem doydukları yeri vatan belleyenlere dairdir." dedi.

Kuş, şöyle devam etti:

"Türk toplumu bilim insanları, sanatçıları, entelektüelleri ve sivil toplum kuruluşları ile Avrupa'ya önemli katkılar sağlamış ve bu kültür havzasının bir parçası haline gelmiştir. Bu bağlamda Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) çok kültürlü Avrupa'ya entegre, önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarını yürütmekte, kültürler ve toplumlar arasında önemli bir köprü vazifesi görmektedir. Bu önemli kurumun 7. Olağan Kongresinde genel başkanlık görevini şahsıma tevdi eden kıymetli delegelerimize teşekkürü bir borç bilirim. Anadolu insanının bütün renklerini yansıtan ve bütün kesimleri kucaklayan bir yönetim anlayışı içerisinde vatandaşlarımıza hizmet etme gayreti içerisinde olacağım. Toplumumuzla kuracağımız sağlıklı bir ilişki, Avrupa'daki geleceğimizin en güzel bir biçimde şekillenmesini sağlayacaktır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2004'te Köln'de açılışına katıldığı ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) ismiyle kurulan örgüt, 2018 yılında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ismini almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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