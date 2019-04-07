Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı Gaziantep'te Başladı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Salcano Dağ Bisikleti Yarışı 350 sporcunun katılımıyla Gaziantep'te başladı.

Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkeden yaklaşık 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarış, Gaziantep Erikçe Ormanı'nda start aldı. Farklı yaş ve branşlarda kadın ve erkekler olmak üzere toplam 10 kategoride düzenlenen yarışmada farklı şehir ve ülkelerden gelen sporcular çamurlu ve taşlı parkurda kıyasıya mücadele etti.

Yarışmaya katılan sporculardan Gaziantep Gençlik Bisiklet Takımı adına yarışan Seyfi Karakurt, Erikçe Ormanındaki parkurun yer şekilleri açısından Türkiye'deki birçok parkurundan daha iyi olduğunu ifade etti. Yarışmaya Adıyaman'dan katılan ve Adıyaman Bisiklet Takımı adına pedal çeviren Mahmut Özden ise, "Türkiye'de birçok yarışa katıldım. Gaziantep bu konuda gerçekten çok iyi. Bu parkur girdiğim en iyi parkurlardan birisidir diyebilirim" diye konuştu.

5 bin 700 metrelik parkurda yapılan yarışlar akşam saatlerinde sona erecek.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yarıştan görüntüler

Sporcular ile röp.

Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ DURUMU: GAZİANTEP'TEN 07 ANTEP BİSİKLET KODUYLA GEÇİLDİ

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: TÜM KANALLAR

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 389 MB - Gaziantep

Kaynak: DHA