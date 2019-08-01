Ankara'nın Çubuk ilçesinde eylül ayında düzenlenecek, "Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali" için hazırlık sürüyor.

Çubuk'ta bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek festival için esnafın da katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Festival komitesinin başkanlığını da yürüten Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, festivalin her yıl olduğu gibi bu yıl da eylül ayında gerçekleştirileceğini söyledi.

Festivalin amacının turşu tanıtımının yanı sıra ilçe ekonomisine katkı da sağlamak olduğunu ifade eden Kılıç, festival için hazırlıkların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Tüm turşu esnafını festival alanında kurulacak stantlarda görmek istediklerini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu yıl okulların erken açılması nedeniyle biz de festival tarihini bir hafta erkene almak zorunda kaldık. 5 Eylül Perşembe günü başlayacak festivalimiz 8 Eylül gecesi sona erecek. Festivaldeki amaç eğlence değil, amacımız vatandaşımızın emeğini ekonomiye kazandırmak. Bu nedenle de festival alanımızda tüm turşu üreticilerimizi görmek istiyoruz."

Festivalde kurulacak stantların tek fiyat olacağını dile getiren Kılıç, stant fiyatının 750 lira olarak belirlendiğini aktardı.

Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık, festivalde tüm üreticilerin yer alacağını söyledi.

Festivalin turşu satışlarına büyük katkısı olacağına değinen Işık, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve festival komitesi başkanı Lokman Kılıç'a teşekkür ederek, kooperatif olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.

Toplantı sonunda festival alanındaki yerlerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Kaynak: AA