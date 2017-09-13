Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali için Kırgızistan'dan gelen heyet, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan'ı ziyaret etti.



Bu yıl 12. düzenlenecek festival için Türkiye'ye gelen heyet, Acehan'ı makamında ziyarette, Kırgız ekibi adına konuşan Exklusiv Folklar Dans Topluluğu Yönetmeni Natalia Bykova, ikinci vatanları Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Yaklaşık 20 kişilik bir ekiple Çubuk'taki festival için geldiklerini belirten Bykova, şöyle konuştu:



"Kırgızistan'dan iki folklor ekibi olarak geldik. Perşembe günü başlayacak festivalde 4 gün boyunca ilçede çeşitli etkinlikler yapacağız. Ankara'da Kırgız kültürünü tanıtma amaçlı festivalde kurulacak olan çadırda çeşitli etkinlikler yapacağız. Ben inanıyorum ki burada ülkemizi ve kültürümüzü en iyi şekilde tanıtacağız. Tüm Çubuk ve Ankaralıları festival alanında bulunan otağımıza bekliyoruz. Ayrıca bugün de ekiplerimizle birlikte protokol ziyaretleri yapıyoruz. Bizleri kabul ettiği için belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz."



Ziyaretten dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Acehan ise "Sizle biz bir elmanın yarısı gibiyiz. Bizler aynı kökten gelen kardeşleriz. Evinize hoş geldiniz." dedi.



Festivalin bereketli ve sorunsuz bir şekilde geçmesi için tüm ekibi ile birlikte çalıştıklarını dile getiren Acehan, Çubuk'un her şeyi ile festivale hazır olduğunu belirtti.



Başkan Acehan, hem ilçenin hem de ülkenin tanıtılması amacıyla yapılan bu kültürel organizasyonlara destek olanlara teşekkür etti.



Ziyarette, çeşitli hediyeler verildi.