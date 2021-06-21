"Uluslararası Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar 2" kongresi başladı

Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Artvin Çoruh Üniversitesi iş birliği ile çevrim içi düzenlenen "Uluslararası Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar 2" kongresi başladı.

Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Artvin Çoruh Üniversitesi iş birliği ile çevrim içi düzenlenen "Uluslararası Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar 2" kongresi başladı.

Salgın sürecinde eğitimdeki yeni akımların, gelişme ve yeniliklerin ele alınacağı kongre, 8'i yurt içi, 9'u da yurt dışından olmak üzere toplam 17 bilim insanının konuşmacı olarak katılımıyla 3 gün sürecek.

"Covid-19 Sürecinde Eğitime Bakış" ana teması ile düzenlenen kongrede 161 bildiri sunulacak.

Kongrenin açılış programında konuşan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kongrenin tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde eğitim alanında gerçekleşen değişimlere ve gelişmelere yönelik çalışmalarla, eğitim dünyasına katkı sağlayan kişileri bir araya getirecek olmasından dolayı çok önemli olduğunu söyledi.

Salgının her alanda olduğu gibi eğitim alanında da olumsuz etkilerinin olduğunu belirten Doruk, "Tüm dünyada tecrübe edilen salgın dönemi, eğitim alanında değişen öncelikleri ve önem kazanan yeni olguları beraberinde getirdi." dedi.

Kongrenin bu yıl ikincisinin yapıldığını vurgulayan Doruk, "Geçen yıl yapmış olduğumuz kongrenin, sürecin gerektirdiği yeni gereksinimlerin tespiti ve uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi açısından önemli bir rol oynadığına inanıyorum. Bu tarz bilimsel faaliyetlerin artması gerektiğini düşünüyorum. Kongrenin ilimize ve eğitim dünyasına hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Yaşanan süreçte eğitim öğretim faaliyetlerinin en etkin şekilde devam etmesinin bu tarz çalışmalara bağlı olduğunu dile getiren Doruk, kongrenin salgın sürecinde ortaya konan eğitim öğretim modeline katkı sağlayacağın vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da Türkiye'nin en büyük çevrim içi organizasyonlarından birisini yaptıklarını kaydetti.

Salgın döneminde çocuklara en iyi eğitimin nasıl verilebileceğini bilim insanlarıyla konuşmak adına bu kongreyi düzenlediklerini kaydeden Acar, "Bu kongrede eğitimdeki yeni yaklaşımları hem kongreye katılan konuşmacılarımızla hem de sunulacak bildirilerle ele alacağız. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Azerbaycan, Gürcistan, Kosova, Polonya'dan 9, yurt içinden 8 toplamda da 17 davetli konuşmacı var. 161 bildiri sunumu yapılacak. Büyük bir platform. Kovid-19 sürecinde eğitime bakış temasıyla kongremizi yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur