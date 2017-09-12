Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Türkiye'de 210 tescilli coğrafi işaret bulunduğunu belirterek, "Yaptığımız çalışmalarda Türkiye'de 2 bin 500 civarında coğrafi işaret potansiyeli bulunduğunu tespit ettik ve yıl sonuna kadar en az 100 yeni coğrafi işaret tescili daha yapmayı hedefliyoruz." dedi.



Asan, TÜRKPATENT, Gürcistan Ulusal Fikri Mülkiyet Merkezi (SAKPATENTİ) ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) organizasyonunda, Grand Zorlu Hotel'de düzenlenen "Uluslararası Coğrafi İşaret Sempozyumu ve Sergisi"ne katıldı.



Ülkelerin gayrisafi milli hasılası ve işletmelerin toplam varlıklarındaki fikri ürün oranının 30-40 yıl önce yüzde 20'nin altındayken bugün yüzde 80'i aştığına işaret eden Asan, rakamın giderek arttığını söyledi.



Asan, işletmeler ve ülkeler için özgün tasarım, patent ve markaların uluslararası rekabette en önemli araç haline geldiğinin altını çizerek, bilimsel çalışmaların, doğru ve fikri mülkiyet politikasına sahip işletmelerin uluslararası krizlerden etkilenmediğini ortaya koyduğunu anlattı.



Coğrafi işaretlerin ülkeler için önemli bir zenginleşme aracı haline geldiğini dile getiren Asan, "Coğrafi işaretlerle yıllık 200 milyar doların üzerinde bir katma değer yaratılıyor. Mesela Avrupa Birliği (AB), coğrafi işaretlerden yıllık 45-50 milyar dolarlık katma değer oluşturuyor." diye konuştu.



"2017'de 100 yeni coğrafi işaret tescili hedefliyoruz"



Coğrafi işaretlerin, kırsal kalkınma ve köylerden kentlere göçü önleme aracı olarak da kullanıldığına değinen Asan, bu kapsamda tüm ülkelerde konuyla ilgili önemli çalışmalar sürdürüldüğünü kaydetti.



Asan, Türkiye'de 210 tescilli coğrafi işaret bulunduğunu anımsatarak, bunlardan Antep baklavası, Malatya kayısısı ve Aydın incirinin AB Komisyonu tarafından da tescil edildiğini söyledi. Yaptıkları çalışmalarda Türkiye'de 2 bin 500 civarında coğrafi işaret potansiyeli bulunduğunu tespit ettiklerini belirten Asan, bu kapsamda coğrafi işaret hamlesi başlattıklarını ve yıl sonuna kadar en az 100 yeni coğrafi işaret tescili daha yapmayı hedeflediklerini vurguladı.



Gürcistan Ulusal Fikri Mülkiyet Merkeziyle yaptıkları iş birliği hakkında bilgi veren Asan, Uluslararası Coğrafi İşaret Sempozyumu ve Sergisi'ni gelecek yıl Gürcistan'da düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.



"Özel sektörü daha fazla devreye sokmaya çalışıyoruz"



Gürcistan Ulusal Fikri Mülkiyet Merkezi Başkan Yardımcısı Sophio Mujiri de TÜRKPATENT ile uzun süredir iş birliği yaptıklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Coğrafi işaretlerin ülkeler için önemli ekonomik değerler olduğuna işaret eden Mujiri, Türkiye ve Gürcistan arasında iş birliğinin, iki ülke arasındaki ticareti de artıracağını söyledi.



Mujiri, AB ile coğrafi işaret konusunda çalışmanın kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, gelecekte daha fazla tescil edilebilir ürün ortaya koymayı hedeflediklerini kaydetti.



Coğrafi işaretlerin yönetimi ve kontrolü için özel sektörü daha fazla devreye sokmaya çalıştıklarını anlatan Mujiri, böylece üreticilerin de devreye girdiğini anlattı. Bu konuda kanunların çok önemli olduğunun altını çizen Mujiri, Gürcistan'da ve diğer ülkelerle iş birliği yaparak yasaların en iyi şekilde uygulanmasını sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.



"Coğrafi işaretler en iyi şekilde tanıtılmalı"



WIPO Kıdemli Hukuk Müşaviri Florence Rojal ise rekabetçi ekonominin gereği olarak, ülkelerin sahip oldukları coğrafi işaretleri en iyi şekilde tanıtmaları gerektiğini söyledi. Coğrafi işaretlerde ham maddenin geldiği yerin ve ismin çok önemli olduğuna dikkati çeken Rojal, bu noktada kentlerin de büyük önem taşıdığına işaret etti.



Rojal, ülkelerin coğrafi işaretli ürünlerini özel logolarla koruduğunu ve markalarını sertifikalandırdığını dile getirerek, bu alandaki yasaların haksız rekabeti önlediğine dikkati çekti.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın da katıldığı sempozyumun ardından konuklar Uluslararası Coğrafi İşaret Sergisi'ni gezerek, yörelere ait lezzetleri tattı ve ürünleri inceledi.